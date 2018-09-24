Врачи рассказали, почему возникают проблемы с памятью

Образ жизни человека влияет на его способность запоминать.Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга!Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии - в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.