Врачи рассказали, почему возникают проблемы с памятью

Образ жизни человека влияет на его способность запоминать.

Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.

Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга!

Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.

Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.

Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.

Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии - в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.

Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.

Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
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Добавил kruzka в категорию Неврология

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