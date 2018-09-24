8 продуктов, необходимых при сидячем образе жизни

Людям, которые в силу работы и своих занятий вынуждены много времени сидеть на стуле, врачи настоятельно рекомендуют включить в рацион питания эти продукты.В частности, при сидячем образе жизни нужно обязательно есть ягоды, считают специалисты. Малоподвижность содействует развитию воспалительных процессов в организме из-за вялого кровоснабжения и недостаточного в связи с этим питания тканей. Многие ягоды содержат в себе большое количество флавонидов – антиоксидантах веществ, эффективно борющихся с воспалительными явлениями.Также чрезвычайно полезны орехи: в ежедневном рационе обязательно должна присутствовать горсть любых орехов. Этот продукт содержат полезные жирные кислоты омега-3 в сочетании с высоким уровнем клетчатки – данный микс оказывает выраженное противовоспалительное действие на кишечник, особенно сильно страдающий от длительного сидения.Помимо этого, обладателям сидячей работы пригодится оливковое масло. По словам экспертов, оливковое масло доказано снижает риски развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также стимулирует жировой метаболизм и помогает не набирать лишний вес.Кроме того, при малоподвижном образе жизни или работы рекомендуются имбирь и чеснок. Имбирь отличается повышенным уровнем антиоксидантов, помогающих от воспалений, а чеснок - вещества аллицина, под влиянием которого организм лучше контролирует содержание жиров и сахара в крови.Другие полезные продукты – это ананас и авокадо. Компоненты ананаса идут на пользу обмену веществ, стимулируют организм активнее использовать собственный жир для выработки энергии. Авокадо способствует выработке инсулина, защищая от повышения сахара в крови и связанных с этим неприятных последствий.Полезно употреблять в пищу тем, кто много времени проводит на стуле, жирную морскую рыбу – в ней отсутствуют опасные для организма трансжиры, но много полезного жира, необходимого организму для активных физиологических функций.