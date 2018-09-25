5 лучших средств для домашнего лечения пищевых отравлений

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Эксперты назвали 5 лучших домашних средств лечения пищевых отравлений. Их стоит попробовать только в том случае, если эти отравления не сопровождаются тяжёлыми симптомами, которые требуют помощи врача.Начнем с яблочного уксуса, который имеется на кухне у любой хозяйки. Эта жидкость облегчает воспалительные процессы, производя успокаивающее воздействие на оболочку желудочно-кишечного тракта, а благодаря своей кислотности уксус может оказывать почти мгновенное облегчение симптомов пищевого отравления. Конечно, его не нужно пить в цельном виде - две столовых ложки уксуса смешайте со стаканом горячей воды и выпейте перед приемом пищи.Семена пажитника хорошо воздействуют на людей, страдающих от расстройств желудка. Чайную ложку этих семян положите в воду до тех пор, пока они не размякнут. Затем семена можно смешать вместе с каким-нибудь йогуртом. Употребляйте его в течение всего дня несколько раз.Ощутимую помощь при пищевых отравлениях может оказать чеснок, который облегчает такие симптомы, как диарея и боли в животе благодаря своему антивирусному, антибактериальному и противогрибковому воздействию. Положите дольку чеснока в рот, немного пососите и запейте стаканом теплой воды. Можно также вскипятить воду с несколькими дольками чеснока и пить ее в течение дня.Еще одним кислотным продуктом является лимон, который помогает избавиться от бактерий, вызывающих расстройства желудка. Смешайте щепотку сахара с чайной ложкой лимонного сока и пейте этот раствор два-три раза в день для прочистки всей пищеварительной системы. Также в стакан теплой воды можно выжать лимон, употребляйте это тоже в течение дня.Ну а завершает наш рейтинг мед, который в течение многих веков использовался для лечения несварений и других симптомов пищевого отравления за счёт своего антибактериального и противогрибкового воздействия. Употребляйте по чайной ложке органического мёда трижды в день для того, чтобы контролировать формирование избыточной кислотности, которая и вызывает неприятные симптомы в животе.