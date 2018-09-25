ТОП-6 простых способов снизить артериальное давление

Согласно последним рекомендациям кардиологов, давление 130/80 – это уже предвестник гипертонии и серьезный повод для беспокойства. Между тем, следование простым рекомендациям позволяет добиться снижения артериального давления без применения лекарств.Один из простых, но эффективных приемов контролировать кровяное давление – это употребление растительной пищи, достаточно большого количества фруктов и овощей. Но, как следует из исследования специалистов из Оксфордского университета, важно, чтобы овощи были свежими или приготовленными так, чтобы они немного хрустели, поскольку при этом в них остается больше витаминов.Помимо этого ученые советуют употреблять кисломолочные продукты, не содержащие сахара, - кефир йогурты. Такие продукты способствуют сохранению эластичности сосудистых стенок. По данным исследования, опубликованным в American Journal of Hypertension, употребление пяти порций кисломолочных продуктов в неделю на 30% уменьшают риск развития сердечного приступа у женщин.Эксперты рекомендуют в возрасте после 50 есть меньше белка, поскольку активное потребление белковой пищи повышает риск развития гипертонии до 40%. Но от чего не нужно отказываться - это от специй. Исследования говорят о том, что любители еды с приправами едят меньше соли, а их артериальное давление в среднем ниже, чем у тех, кто подобную пищу не любит.Очень полезно для профилактики артериальной гипертензии заниматься творчеством и иметь хобби. Учеными из Университета Дрекселя было обнаружено, что такое времяпровождение помогает отвлечься от тревожных мыслей и в результате люди, посвящающие свое свободное время творческим занятиям, реже страдают гипертонией.Еще один способ противостоять повышенному давлению -выбираться за город, бывать на природе. Недавно группа исследователей из университетов Австралии и США смогла установить, что если ежедневно проводили 30 минут в обстановке живой природе, подверженность гипертонии сокращается на 9%.