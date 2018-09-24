Что будет, если есть рис каждый день

Грамотная рисовая диета действительно может сотворить настоящее чудо даже для тех, кто давно отчаялся увидеть свои ботинки из-под нависшего над ремнем брюха.Опасность монодиетВообще говоря, врачи однозначно высказываются против любых монодиет. Один продукт не способен удовлетворить потребности организма в питательных веществах и полезных элементах. Рисовая монодиета считается среди прочих наиболее безопасной, поскольку рис способствует очищению организма (проще говоря, у него есть слабительный эффект). И все же, более 7 дней на рисовой каше сидеть не стоит, иначе вместо оздоровления получите кучу неприятных побочек.Низкокалорийный продуктМодели считают рис манной небесной. Низкокалорийность продукта (110 ккал на 100 грамм) и в самом деле может стать спасением для тех, кого цифра на весах уже пугает. Притом, при грамотном планировании распорядка дня чувства постоянного голода можно не бояться.Масса пользыВ рисовой крупе содержатся полезные микроэлементы, которые будут способствовать скорейшему расщеплению жира. При удаче организм привыкнет к новому режиму за неделю монодиеты и в дальнейшем сброс веса станет проще. А еще, в рисовых зернах высока концентрация лецитина — он положительно действует на работу мозга. Фосфор, кальций, цинк, йод и железо здесь тоже есть.Токсины и разгрузкаДиету из риса стоило бы прописывать россиянам в поликлиниках принудительно, хотя бы раз в год — после новогодних праздников. Рис прекрасно справляется с очищением кишечника, он вообще отличный природный абсорбент.ПротивопоказанияКак и любая диета, рисовая противопоказана людям с больным желудком, да и после болезни на нее садиться не стоит. И палку перегибать тоже не нужно: за семь дней рисовой монодиеты лишний вес сбросит даже борец сумо. Мультивинамины помогут избежать возможного дефицита витаминов и минералов — выбирайте те, где калия побольше.