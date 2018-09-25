Что пристрастия в еде говорят о здоровье

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Всем нам иногда нестерпимо хочется того или иного продукта или блюда, и это желание порой бывает настолько нерационально, что вызывает вопросы. Почему вдруг организм, тяготеющий к вегетарианству, вдруг потребовал красного мяса или захотел лимон целиком при том, что и цитрусовые вам никогда не нравились? Все просто — навязчивые пищевые пристрастия могут свидетельствовать о нехватке тех или иных микроэлементов, а то и вовсе намекать на то, что развивается серьезная болезнь. Именно поэтому к желаниям не просто следует прислушиваться, надо также знать, о чем они говорят, чтобы успеть исправить проблемы до того, как они перейдут в категорию неразрешимых.ЛимоныСо страстным желанием съесть целиком лимон может и не быть ничего серьезного. Просто в вашем организме наметился дефицит витамина С, и он старается его быстро восполнить. Однако есть и еще одна причина, по которой хочется кислого, и ее не исправишь, съев лимон. Это низкое содержание железа в крови, которое врачи называют анемией. Сколько бы вы ни ели лимон, восполнить этот дефицит не удастся, поскольку основные источники железа — это печень, красное мясо, гречка и зелень. Правда, если есть их и одновременно лимон, то витамин С поможет усвоиться железу.Красное мясоПомимо железа, источником которого является красное мясо, оно также может восполнять дефицит цинка. И если вам нестерпимо захотелось съесть огромный стейк, и желание вас не покидает, нужно задуматься о том, что вам не хватает именно этого вещества. Цинк участвует в поддержании иммунной системы, поэтому важно не пропустить момент, когда его запасы еще можно восстановить. Помимо красного мяса с этим помогут справиться чечевица, креветки и шпинат.Картофельные чипсыЕсли вам немедленно хочется купить пачку чипсов и съесть их, это не всегда значит, что у вас невоздержанное отношение к вредной еде. Просто чипсы — это один из доступных источников натрия. Желание съесть соленого может свидетельствовать, что натрием вы пытаетесь заглушить нехватку в организме кальция и магния. Но таким способом помочь себе нельзя. Чтобы правильно ощущать потребность в соли, нужно максимально уменьшить количество ее потребления, чтобы вкусовые рецепторы могли адекватно воспринимать соленость блюда.Если ожидание сырной тарелки в ресторане превращается для вас в муку, а того, что на ней приносят, всегда не хватает, смело заносите еще один пункт в свою книжечку ипохондрика. Дело в том, что острое желание съесть целую голову сыра может свидетельствовать о том, что вы едите недостаточно жира, в частности, омега-3 жирных кислот. Сыр — не лучший способ восполнить этот запас. Гораздо полезнее будет добавить в рацион лосося и грецких орехов.СладкоеС сахаром все то же самое, что и с солью — чем больше его в вашей крови, тем больше вам его хочется снова и снова. Поэтому не стоит воспринимать этот сигнал буквально. Чем больше в вашем рационе быстрых углеводов в виде булок и пасты, тем больше выделяется инсулина. Это все приводит к резким всплескам и снижениям уровня сахара в крови. Привычка постоянно есть сладкое закрепляется.ПастаЛюбители макаронных изделий, пожалуй, и не догадываются, что их желаниями руководят те же самые быстрые углеводы, которые диктуют потреблять больше сладостей. При недостатке белков и жиров и избытке простых углеводов трудно сдерживать уровень сахара в крови на приемлемом уровне. Поэтому привычка есть пасту так часто, как позволяет здравый смысл, ни к чему хорошему привести не может.Жареный лукТрадиционная закуска к пиву — луковые кольца — так любима вами, очевидно, не просто так. Дело в том, что потребность в таком сочетании продуктов может свидетельствовать о зарождающихся проблемах с печенью. Эти проблемы в серьезной стадии проявятся несколькими другими способами, но на этапе, когда вы поняли, что заказать очередную порцию луковых колец вам диктует не здравый смысл, а что-то еще, нужно задуматься.