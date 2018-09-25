Можно ли готовить на оливковом масле

Практически каждый из нас, кто сталкивается с приготовлением пищи на сковороде, например, мяса или обжариванием продуктов в панировке, по привычке обращается к традиционному варианту в виде растительного масла. Некоторые используют рапсовое масло, которое, как и растительное, обладает нейтральным вкусом и, вдобавок ко всему, имеет более высокую точку дыма. Кроме того, оба этих вида масла совсем недорого стоят.Но иногда встречаются рецепты, когда в качестве масла для жарки используется именно оливковое. Да, оно имеет приятный, ярко выраженный вкус, но у него есть и недостаток. Точка дыма этого масла ниже, чем у традиционных масел для жарки — в зависимости от подвида масла она находится в диапазоне от 165 до 190 градусов. При достижении точки дыма любое масло начинает выделять вредные соединения и вещества, так что теоретически оливковое здесь явно в проигрыше.Но это все в теории. А вот как это все работает на практике? В этом поможет разобраться только эксперимент.Жарка скерт-стейкаВ качестве первого эксперимента сравним эффективность и качество приготовления скерт-стейка на рапсовом масле и на оливковом. В процессе жарки оба масла достигают своей точки дыма, но никакого ЧП не происходит — в обоих случаях мясо получается достойным того, чтобы поставить его на стол. Однако нейтральное рапсовое масло оставило исходный вкус мяса без изменений, в то время как оливковое оттенило его собственным вкусовым букетом. Эффект вкуса гораздо более ярко выражен, нежели в случае, если готовый стейк просто полить сверху парой ложек оливкового масла. Поэтому выбор масла здесь — процесс исключительно личного вкусового предпочтения.Жарка свиной корейкиВыбор масла аналогичен прошлому эксперименту, и, как и в случае с говядиной, оба масла в процессе жарки свинины достигают своей точки дыма. В отличие от говядины, свинина обладает совсем другой текстурой. Это отражается на вкусовых особенностях финального блюда. Если попробовать оба мяса даже с интервалом в пять минут — вы скорее всего не почувствуете разницы.ФритюрЭта техника использует большое количество масла, в следствие чего теоретическое достижение точки дыма происходит гораздо медленнее или не происходит вовсе. Для большинства продуктов, таких как овощи или картофель, точки дыма оливкового масла будет достаточно. Поэтому в данном случае выбор остается исключительно за вами. Все зависит от того, хотите ли вы окрасить продукт оттенком оливкового масла или нет.ИтогНа практике оливковое масло оказывается не таким проблемным, как принято считать в теории. Относительно низкая точка дыма критична далеко не всегда, а в случае с мясом, она достигается практически за тоже время, что и у эталонного рапсового. С другой стороны, вы получаете новый оттенок вкуса привычных продуктов и блюд, что, согласитесь, очень даже неплохо. Поэтому отбросьте все сомнения относительно оливкового масла и экспериментируйте!