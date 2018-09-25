9 возможностей микроволновки, о которых многие не догадываются

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Трудно представить себе кухню без микроволновой печи. С ее помощью хозяйки размораживают продукты, разогревают блюда и наряду с газовой плитой — используют для приготовления блюд. Но мало кто догадывается, что есть еще несколько оригинальных идей, которые можно осуществить с помощью этого прибора.Эксперты поделились несколькими полезными советами, которые помогут извлечь максимальную пользу из микроволновой печи.Обновить специиНаверняка каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда любимые специи стали терять свой яркий и насыщенный аромат. Если вы до сих пор считали, что сделать с такими специями больше ничего нельзя и единственно правильный выход из ситуации — это отправить испорченные специи в мусорное ведро, то вы ошибаетесь. Микроволновая печь способна быстро разрешить эту проблему. Поместите специи в микроволновку на 30 секунд. Вы будете приятно удивлены, но такая банальная манипуляция вернет вторую жизнь любимым специям.Сделать молочную пенку на кофеОказывается, для того чтобы сделать пышную молочную пенку для кофе, вовсе не обязательно иметь под рукой кофемашину. С такой задачей под силу справиться и микроволновой печи. Как это сделать? Все достаточно просто. Для получения молочной пенки молоко необходимо перелить в стеклянную банку, а затем накрыть крышкой и потрясти в течение 30 секунд. После этого предварительно подготовленное таким образом молоко можно отправлять в микроволновку, но уже без крышки, на 30 секунд.Готовить хрустящий беконЕсли кто-то до сих пор не знал, но хрустящий бекон можно приготовить без масла и даже без сковороды. В микроволновой печи он получается не менее вкусным, и при этом совершенно безвредным. Чтобы сделать такое блюдо, нужно на поверхность тарелки разложить бумажные салфетки, а сверху на них распределить несколько ломтиков бекона. Поверх кусочков бекона снова необходимо положить бумажные салфетки и затем отправить блюдо в микроволновку. В процессе приготовления бумажные салфетки будут впитывать жир, благодаря чему бекон получится очень хрустящим и подрумяненным. Полученный бекон можно смело добавлять в закуски или есть в таком виде.Готовить попкорнИз специального сорта кукурузы в микроволновой печи можно приготовить попкорн. В отличие от приготовления попкорна на обычной сковороде, в таком случае можно совершенно не беспокоиться о пригорании зерен. Достаточно засыпать зерна кукурузы в маленький бумажный пакетик и полить их оливковым маслом. Затем нужно свернуть несколько раз бумажный пакетик и поставить его в печь на 3 минуты.Помочь тесту поднятьсяДля тех, кто любит заниматься выпечкой, этот полезный совет станет весьма кстати. Ведь нередко при приготовлении дрожжевого теста хозяйкам приходится сталкиваться с проблемой, когда тесто совершенно не подходит. А уж тем более, если для этого есть не так много времени. Микроволновая печь быстро справиться с подобной задачей.Поместите емкость с тестом в печь и накройте ее пластиковой крышкой. Позади емкости с тестом поставьте чашку с водой, а затем установите на микроволновой печи самую маленькую температуру нагрева. Выдержите тесто в течение 3 минут, а после, не доставая его из микроволновки, дайте ему немного отдохнуть. Затем снова включите печь на 6 минут. В результате таких простых действий ваше тесто поднимется вдвое, а времени на это уйдет гораздо меньше.Готовить паровые овощиПароварку можно с успехом заменить микроволновой печью. Просто заверните небольшую порцию любимых овощей в несколько слоев влажных бумажных полотенец и отправьте в печь на несколько минут. А можете и вовсе положить овощи в миску, добавить к ним немного воды и накрыть тарелкой. Тепло печки завершит работу. Поверьте, эффект будет точно такой же, как и от пароварки. Вы получите вкусные и полезные паровые овощи, потратив на их приготовление минимум времени.Жарить орехи и сухариЕсли на кухне есть микроволновая печь, то обжарить орехи и сухари не составит никакого труда. Просто разложите продукты равномерно на плоском блюде и нагрейте печь на самой высокой температуре в течение нескольких минут. Таким образом вам удастся значительно сэкономить свое личное время, ведь на обсушивание сухарей и орехов в духовке уходит куда больше времени. Приготовленные сухари и орехи добавляйте в салаты или супы. Они лишь дополнят вкус этих блюд.Очистить грейпфрут от горькой кожицыЭтот полезный цитрус многие отказываются есть только из-за его горьковатой кожицы. Далеко не каждый готов долгое время чистить этот фрукт, чтобы затем насладится его освежающей кисло-сладкой мякотью. Упростить такую непростую задачу также может микроволновая печь. Кожица грейпфрута с легкостью снимается, если оставить фрукт в микроволновке всего на 30 секунд. То же самое можно проделывать и с другими цитрусами. Только прежде чем отправлять, к примеру, апельсины или лимоны в микроволновку, лучше очистить их от цедры.Сушить зеленьЕсли у вас осталось много неиспользованной зелени, не спешите ее выбрасывать в мусорное ведро. Продлить жизнь петрушке, базилику, укропу и орегано также поможет микроволновая печь. Положите зелень на бумажную салфетку и отправьте в микроволновку. Прогрейте ее там в течение нескольких минут, затем измельчите сушеные травы и оставьте высыхать еще на пару минут. После можете смело отправлять зелень в баночки для хранения.