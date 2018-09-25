9 ошибок на кухне, которые могут испортить здоровье

В искусстве приготовления еды не может быть мелочей. Пренебрежение даже, казалось бы, незначительным этапом может обернуться пищевым отравлением или серьезным заболеванием. Порой даже опытным кулинарам не удается избежать типичных ошибок, но неправильное обращение с ингредиентами и неправильная обработка продуктов могут принести вред здоровью.Очистка птицы и мясных продуктовБольшинство хозяек привыкли перед началом приготовления блюд промывать мясо под водой. Оказывается, что эта процедура способна только ухудшить ситуацию. Почему? Все дело в том, что на поверхности мясных продуктов обычно содержится огромное количество вредоносных микроорганизмом. Смыть их водой невозможно, а вот разбрызгать по всей кухне довольно просто. Поэтому, если вы взялись за приготовление мяса, ни в коем случае не промывайте его под водой. Микроорганизмы, которые есть в мясных продуктах, уничтожаться сами собой во время жарки.Некачественное мытьеЭтой кулинарной ошибкой грешат многие опытные и начинающие кулинары. Особенно велик соблазн не мыть овощи, фрукты и орехи, если продавец заверил, что помыл их перед продажей. А есть и такие, кто считает, что при снятии кожицы сердцевина у продукта останется чистой и безопасной. Эти ситуации можно отнести к тому самому случаю, когда вы сами навлекаете на себя опасность в виде кишечных инфекций или желудочного расстройства. Если вы следите за своим здоровьем, обязательно мойте продукты не просто под водой, а с использованием мыла или специальных средств.КонсервированиеКонсервация — это отличный способ сохранить любимые продукты и наслаждаться ими круглый год. Но и с этим процессом не все так просто. Если вы консервируете приготовленную еду, ни в коем случае не допускайте отступлений от рецептов. Экспериментировать с консервацией крайне небезопасно, поскольку потенциальную угрозу для здоровья может представлять как низкая кислотность, так и недостаточная соленость. Меньшее из зол, которое можно получить от консервов, — это ботулизм. В худшем случае куда более серьезные проблемы с организмом.Невнимательность к упаковкеМногие считают, что упакованные в герметичные контейнеры продукты более безопасны. Особенно когда дело касается консервов и вакуумных пакетов. Но и с этими продуктами стоит проявлять особую бдительность. Любые повреждения, вздутия и дефекты на упаковке — тревожный признак, который буквально может стоить вам жизни. Нарушение герметичности упаковки может генерировать опасные бактерии, поэтому ничего хорошего и тем более полезного от такого продукта точно ждать стоит.Перекрестное загрязнениеЕще одной неприятностью, о которой многие не думают и даже не догадываются, считается перекрестное загрязнение. Основным источником такой проблемы обычно выступают мясные продукты, рыба и яйца. Такие продукты нельзя хранить и готовить на одной поверхности с уже готовыми к употреблению продуктами. Если не хотите получить массу неприятных последствий, всегда кладите их в отдельные пакеты и не используйте из-под них посуду для других ингредиентов. Кроме того, во избежание проблем со здоровьем не кладите эти продукты в холодильнике на одной полке со свежими овощами и фруктами, а также с уже приготовленными блюдами.Неосторожность при приготовлении выпечкиЕще одной скрытой опасностью является выпечка. Как правило, тесто для выпечки многие привыкли смешивать на столе и голыми руками. Кроме того, сложно представить себе хоть один рецепт выпечки без добавления яиц, а в некоторых случаях и без начинки из сырого мяса. При приготовлении выпечки очень важно не допускать того, чтобы тесто соприкасалось с яичной скорлупой или мясными отходами. И уж тем более не стоит пробовать его на вкус до тех пор, пока оно не испеклось.Приготовление из остатков пищиИспользовать остатки продуктов для приготовления новых блюд — неплохая идея. Но если посмотреть на это с другой стороны — весьма сомнительная для здоровья. Даже если срок годности используемых продуктов не истек, вряд ли нарушенная упаковка лучшим образом сказалась на их качестве. Поэтому, если не хочется заработать пищевое отравление, лучше не жалеть и просто выбросить все, что завалялось в холодильнике.Грязный гриль или мангалВсем, кто считает, что повторное использование решетки для мангала, гриля и шампуров без очистки безвредно, настало время задуматься. В этом, казалось бы, безобидном действии есть как минимум две потенциальные угрозы. Во-первых, сгоревшее мясо является мощным канцерогеном, а во-вторых, остатки старой еды — это серьезный рассадник вредных микроорганизмов. Если не хотите заболеть, старайтесь не оставлять после пикника посуду неочищенной.Не пренебрегайте термометромОбычные любители часто пренебрегают использованием этого полезного кухонного гаджета. И очень зря! Дело в том, что без этого устройства трудно наверняка определить степень приготовления мясного блюда. Снаружи оно может выглядеть вполне нормальным и даже подгоревшим, а вот внутри быть полностью сырым. На первый раз, возможно, это и не приведет к отравлению. Но кто знает, что будет в следующий? Не испытывайте свой организм на прочность.