7 заболеваний, из-за которых не получается избавиться от лишних килограммов
Эксперты разобрались, о каких заболеваниях может говорить лишний вес, и выяснил, в каких случаях нужно бежать к врачу, а не в спортзал.
1. Гипотиреоз
Хорошая работа щитовидки — хороший обмен веществ. Длительный и стойкий недостаток тиреоидных гормонов замедляет метаболизм. Гипотиреоз на первых порах легко перепутать с переутомлением. Сонливость, вялость, снижение работоспособности — казалось бы, типичная осенняя хандра.
Однако стоит насторожиться. На фоне этого кожа стала сухой и отечной, а ногти и волосы ломкими? Появились анемия, тошнота и запоры? Вероятно, это гипотиреоз: метаболизм нарушается, моторика кишечника замедляется, отсюда нежелание двигаться и лишний вес. Если обнаружили у себя эти симптомы, следует обратиться к доктору, ведь диетой и тренировками здесь не обойтись.
2. Пролактинома
Гормон пролактин нужен нам для регуляции репродуктивной функции, а новоиспеченным мамам — для лактации. В умеренных количествах он отвечает за передачу ребенку необходимых питательных веществ. Когда гипофиз вырабатывает пролактин в избытке, появляются доброкачественные опухоли, причем у женщин в 6–10 раз чаще, чем у мужчин.
Характерные признаки — патологическая секреция молока (не связанная с родами), нерегулярные менструации у женщин. У мужчин проявляется в снижении либидо, нарушениях сознания и зрения, головных болях. У обоих полов откладывается лишний жир, причем в данном случае по женскому типу, то есть в области груди и плеч.
Болезнь излечима. Но затягивать с визитом к эндокринологу в любом случае не стоит.
3. Сахарный диабет 2-го типа
В отличие от сахарного диабета 1-го типа, при этом заболевании поджелудочная вырабатывает достаточное количество инсулина. Вот только рецепторы не реагируют на него должным образом — инсулин попросту не усваивается. В итоге избыток гормона скапливается и вызывает ожирение.
Опасность этой разновидности диабета в том, что она может никак не проявляться и обнаружиться только при анализе крови. Обычные диабетические симптомы вроде непривычно сильной жажды или обильного мочеиспускания могут и не фигурировать. Но если на фоне набора веса ощущаете кожный зуд, это повод насторожиться.
4. Инсулинома
Если для сахарного диабета 2-го типа характерна гипергликемия — увеличение количества глюкозы в крови, в случае с инсулиномой все в точности до наоборот. Это новообразование поджелудочной железы, которое резко и сильно понижает уровень сахара в крови, поэтому появляется гипогликемия. Она-то и провоцирует острое чувство голода — а как еще удержать необходимый уровень сахара?
Когда это не удается, появляются дрожь, тахикардия, нарушения речи и поведения, могут случаться обмороки. Гипогликемический приступ — вещь малоприятная, поэтому организм инстинктивно подает сигналы о голоде. Так и набираются лишние килограммы. Если постоянные и неконтролируемые перекусы — это про вас, не затягивайте с визитом к врачу.
5. Стресс и депрессия
Что такое кортизол и для чего он нужен? Гормон вырабатывается надпочечниками, он регулирует углеводный обмен и участвует в развитии стрессовой реакции. В том числе его задача — сохранить энергетические ресурсы организма на период стресса.
Хронический стресс провоцирует постоянную выработку кортизола и адреналина. При таком раскладе первый будет неизбежно встраиваться в обмен веществ, сохраняя ресурсы в виде жира. Все это на фоне усталости, бессонницы, апатии? Вполне возможно, вы на пороге депрессии. И это не просто грустное настроение, а серьезное заболевание, справиться с которым вам может помочь лишь специалист.
6. Болезнь Иценко—Кушинга
Стресс и избыток кортизола чреваты не только депрессией, но также более серьезным и редким недугом. Болезнью Иценко—Кушинга страдают 10–15 человек из 1 млн. Жир откладывается по достаточно необычному типу: на животе и сзади на шее. При этом ноги и руки остаются стройными.
Симптомы сложно с чем-то перепутать, но часто появление жировых отложений сопровождается диабетическими состояниями, повышением давления, высоким уровнем холестерина и бессонницей. Аппетит остается отменным.
7. Синдром поликистозных яичников
Появление лишних килограммов в сочетании с нерегулярными менструациями и мигренью — один из признаков поликистоза. Ожирение в этом случае идет по мужскому типу, то есть верхняя часть фигуры становится «тяжелой», живот увеличивается в первую очередь. Кроме этих малоприятных симптомов наблюдаются также появление лишних волос на теле, проблемы с кожей, огрубление голоса, нередко сбой идет сразу в нескольких системах организма.
Причина этого эндокринного нарушения — недостаток половых гормонов. Яйцеклетки в этом случае не созревают и остаются висеть на яичниках, как гроздья винограда. Страдает этой неприятной хворью каждая 5-я женщина. Тем не менее поликистоз успешно поддается лечению. Заподозрили его у себя? Не откладывайте посещение женской консультации.
Конечно, каждый из описанных нами симптомов по отдельности не говорит о серьезном недуге. Но если наблюдаете у себя их комплекс, не пускайте это на самотек и примите соответствующие меры.
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