Как избавиться от изжоги

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Нарушение пищеварения сопровождается неприятными ощущениями в кишечнике и пищеводе. Изжога возникает от действия желудочной кислоты, которая попадает в пищевод. Признаками недомогания становится жжение в области грудной клетки, верхней части живота и за грудиной. Приступы изжоги появляются и у абсолютно здоровых людей. Это связано с неправильной диетой, стрессом и физическими нагрузками. Эксперты выяснили, что делать, если вас беспокоит изжога.Как бороться с изжогой?Если неприятные приступы происходят чаще двух раз в неделю, то врачи могут диагностировать гастроэзофагеальный рефлюкс. Частые выбросы кислоты могут провоцировать появление язвы желудка и ухудшение проходимости пищевода. Признаками недомогания становится тошнота, рвота и затруднение глотания. В тяжелых случаях необходимо обратиться к врачу.Для предупреждения изжоги надо пересмотреть рацион питания, и изменить образ жизни.Ожирение вокруг живота повышает риск развития грыжи диафрагмы пищевода. Желудочный сок выходит через ослабевшую диафрагму и попадает в пищевод. В отличие от желудка, стенки пищевода не защищены от действия активных веществ и в груди появляется чувство дискомфорта и жжения.В первую очередь необходимо разобраться, какие именно продукты вызывают постоянную изжогу.Диета с низким содержанием углеводов помогает ослабить приступы изжоги. Низко углеводная пища снижает кислотность содержимого желудка.Для предупреждения изжоги рекомендуется большую часть ежедневного рациона перенести на первую половину дня. Плотный завтрак, скромный обед и легкий ужин, заметно улучшают процесс пищеварения. Утром происходит интенсивная выработка гормона инсулина, который контролирует усваивание глюкозы и ускоряет переработку сахара. Процессы метаболизма проходят активнее именно в первой половине дня.Такой режим питания способствует потере веса, стимулирует обмен веществ и снижает частоту приступов изжоги. Известно, что чаще всего неприятные ощущения возникают вечером и ночью. Плотный ужин может стать фактором провоцирующим недомогание, так как после еды пищеварительная система выделяет больше желудочной кислоты.Для борьбы с изжогой полезно иметь журнал приступов, в котором надо вести учет продуктов и напитков. Рекомендуется отмечать время приема пищи, список продуктов, вид деятельности до и после еды, интенсивность приступов. Таким способом можно вычислить индивидуальные факторы провоцирующие изжогу.Наиболее распространенной причиной изжоги является потребление жирных продуктов. Неприятные симптомы может вызвать авокадо, гамбургеры, картофель фри, орехи и сыр. Жиры оказывают расслабляющее действие на мышцы пищевода, что позволяет кислоте просачиваться из желудка.Кислые напитки и продукты могут провоцировать кислотный рефлюкс. В список триггеров изжоги попадает грейпфрут, лимон, апельсин и остальные цитрусовые. Не рекомендуется потреблять помидоры и фруктовые соки на пустой желудок.Слишком горячая и острая пища спровоцирует болезненный приступ. Активные вещества входящие в состав перца раздражают слизистую и ослабляет мышцы пищевода. В то же время известно, что это активное вещество замедляет переваривание пищи и помогает уменьшить вес. Видимо надо искать золотую середину, уменьшить потребление перца и перейти на более мягкие специи.Кофеин входит в состав газированных напитков, чая и кофе. Эти продукты могут усилить неприятные ощущения и увеличить частоту приступов изжоги.Шоколад имеет в составе не только кофеин, но и серотонин. Активное вещество способствует появлению кислотного рефлюкса.Мята перечная применяется для лечения воспалений, нормализации пищеварения и стимулирования усваивания питательных веществ. В то же время растение способно провоцировать появление изжоги.Мята успокаивает и расслабляет мышцы желудка и кишечника. Полезное растение уменьшает боль, нормализует газообразование и предупреждает вздутие живота. В то же время мята расслабляет мышцы пищевода и тем способствует выбросу кислоты из желудка. Исследования показали, что потребление одного миллиграмма мяты не наносит ущерба. Но дозы до пятисот миллиграммов способны вызвать изжогу.Вино, пиво, крепкие коктейли, имеют в составе этанол. Вещество ослабляет пищевод и стимулирует производство желудочной кислоты. Многие специалисты считают, что джин, коньяк и виски не активизируют производство кислоты, и не увеличивают вероятность изжоги.В процессе развития человека стресс играл важную роль в выживании вида. Сейчас сложные ситуации больше связаны с проблемами на работе и в семье. Эмоциональный и физический отклик организма не воплощается в действии и наносит ущерб всем функциям человека.Прямая связь между стрессом и изжогой не подлежит сомнению. Такие исследования проводились и выводы документированы. Необходимо улучшать качество жизни, исключать стрессовые ситуации и бороться с тревожным состоянием. Есть простые практические советы по предотвращению изжоги.Советы, которые не позволят изжоге появитьсяНеобходимо уменьшить давление на живот. В период недомогания рекомендуется носить мягкую свободную одежду, отказаться от узких джинсов и стягивающих ремней. Это может показаться странным, но неправильная одежда может, если не провоцировать изжогу, то усугубить ее точно.Легкий ужин должен быть минимум за три часа до сна. Еда перед сном не только вредит фигуре, но и создает проблемы с пищеварением.Горизонтальное положение увеличивает частоту приступов и усиливает неприятные ощущения.Для купирования приступов полезно поднять выше изголовье кровати. Это мера временная, на период обострения недомогания.Изжогу ослабляет обильное слюноотделение. При обострении рекомендуется пожевать резинку, корень сельдерея, кусок моркови или ломтик огурца.Продукты с клетчаткой нормализуют пищеварение, стимулируют перистальтику кишечника и ослабляют приступы изжоги. Полезно добавить в рацион брокколи, репу, бобы, артишок и малину.Предупредить изжогу может огородная зелень, такая как салат, мангольд, капуста, шпинат.Надо пить больше воды. Жидкость разбавляет кислоту и ослабляет болезненное жжение.Ранее ученые рассказали, что лекарство от изжоги может приводить к проблемам с почками.