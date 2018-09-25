Самый доступный способ избежать инсульта

В Швеции ученые из Готенбургского университета установили, каким простым способом можно добиться существенного снижения риска инсульта. Оказалось, что для этого достаточно просто ходить пешком, однако ходьба должна занимать определенное время.«Получасовые прогулки, совершаемые каждый день, влияют на снижение вероятности преждевременной смерти от инсультов», - приводится заключение шведских исследователей в публикации журнала.Ученые проанализировали истории болезни 2300 пациентов с инсультом и в результате смогли выяснить, что люди, пренебрегавшие физической активностью и предпочитавшие сидячий образ жизни, в среднем в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, которые были физически активны. При этом малоподвижным личностям были свойственны самые тяжелые формы инсульта.Специалисты подчеркивают, что клетки тела и в том числе головного мозга нуждаются в постоянном притоке питательных веществ и кислорода, а добиться этого можно только за счет физической активности. Самый ее доступный вид – это ходьба, но на пешие прогулки, по мнению ученых, следует тратить не менее четырех часов в неделю.