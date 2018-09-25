Самый доступный способ избежать инсульта
«Получасовые прогулки, совершаемые каждый день, влияют на снижение вероятности преждевременной смерти от инсультов», - приводится заключение шведских исследователей в публикации журнала.
Ученые проанализировали истории болезни 2300 пациентов с инсультом и в результате смогли выяснить, что люди, пренебрегавшие физической активностью и предпочитавшие сидячий образ жизни, в среднем в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, которые были физически активны. При этом малоподвижным личностям были свойственны самые тяжелые формы инсульта.
Специалисты подчеркивают, что клетки тела и в том числе головного мозга нуждаются в постоянном притоке питательных веществ и кислорода, а добиться этого можно только за счет физической активности. Самый ее доступный вид – это ходьба, но на пешие прогулки, по мнению ученых, следует тратить не менее четырех часов в неделю.
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