Новое исследование подтвердило пользу соблюдения режима дня

Отсутствие распорядка дня увеличивает риск заболеваний.Специалисты из Университета Дьюка (США) выяснили, что распорядок дня и своевременный отход ко сну важны не только для детей, но и для взрослых.Как показало исследование с участием пожилых людей в возрасте от 54 до 93 лет, отход ко сну в одно и то же время способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.В ходе исследования добровольцы использовали специальные устройства, позволяющие отслеживать время сна и бодрствования. Как оказалось, важно не только спать рекомендуемые 7–8 часов в сутки, но и придерживаться распорядка дня.По результатам исследования с участием более 1900 добровольцев, отсутствие строгого распорядка сна и бодрствования связано с более высоким уровнем сахара в крови, повышенным кровяным давлением и более высоким риском сердечного приступа или инсульта в течение 10 лет.По мнению специалистов, разное время отхода ко сну может стать помехой нормальному метаболизму, а также одной из причин увеличения веса. Вероятность развития депрессии также оказалась выше у тех, кто не придерживается строгого распорядка дня.