Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень
По словам медиков, сахар провоцирует развитие многих воспалительных процессов в организме, в том числе и такое серьезное заболевание, как ожирение печени. Сахар относится к быстрым углеводам, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы приводит к нарушению углеводного и липидного обменов, что значительно увеличивает нагрузку на печень.
Эксперты напоминают, что рекомендованной нормой употребления сахара для взрослого человека является 6 чайных ложек в день.
Превышение суточной нормы увеличивает шансы возникновения многих хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, слабоумия, онкологии.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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