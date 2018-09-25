Врачи рассказали о негативном влиянии сахара на печень

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Многие люди полагают, что самый главный враг нашей печени - это алкоголь. Однако, на самом деле, злоупотребление сахаром не менее опасно для здоровья печени и всего организма в целом.По словам медиков, сахар провоцирует развитие многих воспалительных процессов в организме, в том числе и такое серьезное заболевание, как ожирение печени. Сахар относится к быстрым углеводам, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы приводит к нарушению углеводного и липидного обменов, что значительно увеличивает нагрузку на печень.Эксперты напоминают, что рекомендованной нормой употребления сахара для взрослого человека является 6 чайных ложек в день.Превышение суточной нормы увеличивает шансы возникновения многих хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, слабоумия, онкологии.