Медики рассказали, какие профессии влияют на появление слабоумия

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Деменция это всегда тяжелая болезнь не только самого пациента, но и его близких, родственников.Специалисты продолжают вести активные поиски решений, которые бы помогали избежать возникновения деменции. Согласно новым данным американских ученых, профессия, которой человек отдает большую часть своей жизни, играет очень важную роль в подверженности нейродегенеративным заболеваниям.Самая большая опасность деменции или слабоумия в том, что человек теряет память и способность адекватно мыслить, становится не в состоянии обслуживать свои базовые потребности.Примерно 5000 человек, занимавшиеся самыми разными видами деятельности, на протяжении десяти лет наблюдались учеными и периодически проходили тестирование на когнитивные функции. Анализ полученных данных в итоге позволил специалистам сделать вывод о связи между профессией и вероятностью развития деменции.Выяснилось, что представители специальностей, требующие умственных усилий, с возрастом оказываются меньше всех подвержены деменции. В список самых «здоровых» для мозга профессий вошли ученые, медработники, педагоги, финансовые аналитики и авиадиспетчеры.Предварительное научное исследование, показало, что будущее повреждение мозга и вероятную деменцию у человека можно засечь еще в подростковом возрасте. Когнитивные тесты в период старшей школы достаточно эффективно помогают обнаруживать тех, кто склонен к опасному заболеванию.