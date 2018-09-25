Названы сладости, которые можно есть во время диеты

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Три главных секрета сладкой жизни от диетологов.Не можешь без сладкого? С этими продуктами тебе не придется выбирать между красивой фигурой и удовольствием. Но, как всегда, все хорошо в меру.1. Научись готовить десерты по рецептам здорового питания. Но тут тоже важно не переборщить, все-таки суточную калорийность рациона никто не отменял.2. Замени привычные лакомства на сухофрукты, цукаты, зефир, мармелад и орехи.3. Оставь себе что-то сладкое, но отводи на это 100-150 калорий из суточного рациона. Например, 2 квадратика горького шоколада. И есть лучше в первой половине дня, отдельно от основных приёмов пищи. Идеально, через 1,5 часа после завтрака - можно выпить кофе с кусочком шоколада и съесть горсть орешков.