Врачи назвали продукты, которые желательно есть ежедневно

В последнее время эксперты в области здорового питания перестали пугать нас рассказами об опасности продуктов с высоким содержанием жира.И вот 6 подобных продуктов, которые нужно включать в рацион как можно чаще.Яичные желтки. Нет причин отказываться от употребления яиц, которые включают в себя желтки и белки. Они действительно содержат много жира, но одновременно являются богатым источником витаминов А и В, холина, а также селена. Яйца от куриц со свободным выгулом содержат повышенный уровень каротиноидов и витамина D.Авокадо. Насыщенные жирными кислотами Омега-3, авокадо превосходно подходят для сохранения здоровой кожи и пищеварительной системы. Они обеспечивают необходимое количество электролитов вроде калия, что делает их превосходной пищей после физических нагрузок. Также этот фрукт является исключительным источником витаминов B вроде фолатов.Грецкие орехи. Несмотря на высокую калорийность, грецкие орехи набиты нутриентами. В частности, в них содержатся белки, волокна и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм и сохраняющие здоровье сердца. Употребляйте хотя бы одну порцию грецких орехов ежедневно.Семечки. Они являются не только богатым источником жирных кислот Омега-3, но и содержат компоненты под названием лигнаны, которые снижают уровень плохого холестерина в организме.Продукты из жирного молока. Да, в них также содержится много жира, но они богаты калием и витамином D - двумя самыми полезными нутриентами для здоровья сердца и чувствительности к инсулину. Стакан жирного молока в день полезен для здоровья.Кокосовое молоко. Оно содержит среднецепочечные триглицериды, обладающие антимикробным воздействием и защищающие пищеварительный тракт от избыточного роста вредных бактерий.