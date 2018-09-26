Назван эффективный фрукт для продления молодости

Американские диетологи настойчиво напоминают своим пациентам о том, что не нужно забывать о полезных свойствах яблок.Эти фрукты, считают доктора, обладают еще до конца не выясненным целебным омолаживающим эффектом.Многочисленные лабораторные исследования показали, что яблоки обладают антидепрессантным действием, имеют терапевтическую профилактику онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.Однако самым загадочным свойством этого продукта является его психосоматическое влияние на общее состояние человека. Говоря простым языком, именно яблоки гармонизируют психологическое мироощущение человека и его физическое состояние.Врачи приводят в пример писательницу, автора классических детективов Агату Кристи, у которой рядом с письменным столом всегда стояла корзина свежих яблок. Уже в пожилом возрасте женщина съедала их во время работы по нескольку килограммов за сутки.Писательница до самых последних минут имела светлый разум и молодую подвижность. Она умерла во сне. Омолаживающие свойства яблок сегодня признаны всеми диетологами планеты, однако многие предупреждают, что полезными свойствами и повышенным содержанием витамина В17 больше всего обладают менее «одомашненные» сорта зеленых яблок.