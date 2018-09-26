Врачи назвали эффективный продукт для профилактики рака

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Медики рассказали, зачем нужно употреблять лимонную цедру.В отходы уходит чуть ли не самая ценная часть этого уникального с точки зрения витаминов продукта.Узнайте, какую пользу вашему организму может принести правильно использованная цедра лимона.Цедра лимона полезна для кишечникаНесбалансированное питание, избыток белка из красного мяса называется учеными в числе основных причин возникновения рака толстой кишки. Эта болезнь набирает свои зловещие обороты во многих странах мира, особенно в тех, где в пищу употребляется очень много обработанного красного мяса – различных колбас. Особенно вредны копченые мясопродукты, а их доля в рационе современного человека достаточно велика. В связи с этим цедра лимона приобретает особую ценность. Польза цедры лимона в том, что в ней очень флавоноидов, диосмина и гесперидина – веществ, которые активно подавляют возникновение и развитие раковой опухоли в толстом кишечнике.Цедра лимона – источник лимоненаЛимонен – это бесцветное вещество, способное противостоять развитию рака кожи у человека. Лимонен – одно из самых ценных веществ, входящих в состав лимонного масла. Кроме того, цедра лимона противостоит старению кожи. Натрите ее на мелкую терку и нанесите на кожу рук минут на 10 – кожа осветлится, а при регулярном употреблении станет более эластичной.Польза цедры лимона в диетологииДиетологи утверждают: цедра лимона способна эффективно сдерживать образование новых жировых клеток в организме человека. Под рукой оказалась цедра лимона? Съешьте ее, тщательно пережевывая. Это, кстати, очень полезно для ротовой полости. А также для сосудов – содержащиеся в цедре лимона вещества очищают их от холестерина.Цедра лимона держит под контролем сахарный диабетВ цедре лимона много полифенолов – веществ, которые сдерживают образование жировой прослойки на животе. Так называемый абдоминальный жир угрожает общему состоянию здоровья человека – окутывая внутренние органы, он лишает их возможности работать правильно и эффективно. Но это еще не все: абдоминальный жир способствует развитию сахарного диабета. Цедра лимона – прекрасное профилактическое средство и для этой проблемы.Цедра лимона, по утверждению ученых, способна бросить вызов главной проблеме в здоровье людей на всем земном шаре – сердечно-сосудистым заболеваниям. Эти болезни возникают вследствие закупорки кровеносных сосудов, ухудшения их эластичности. Богатая на витамин С цедра лимона эффективно противостоит свободным радикалам, предотвращает возникновение повреждений стенок артерий и кровеносных сосудов. польза лимона для сердцаКак собрать цедру лимонаЛучший способ сохранить полезные качества цедры лимона – снять ее фруктовым ножом с наименьшим количеством белой прослойки и высушить. Измельчив высушенную цедру лимона в порошок, можно добавлять ее в специи, которые вы используете при приготовлении рыбы или мяса. Или для выпечки. Витамин С, правда, при этом разрушится, но масса других полезнейших веществ сохранится.