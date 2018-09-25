Диетологи подсказали, как похудеть без ущерба для здоровья

Проконсультируйся с врачом перед применением этой диеты.Диета стол № 15 – система питания, предполагающая здоровый рацион, и может назначаться как людям, борющимся с различными заболеваниями, так и для профилактики таковых, укрепления здоровья.Данный рацион не настолько строг, как 14 других столов, разработанных диетологом М. Певзнером. Использовать диету 15 можно и с целью похудения, но с учетом того, что она относится к лечебным режимам питания, желательно, чтобы назначал ее врач.Этот стол назначается в таких случаях:Реабилитация пациентов после перенесенных заболеваний, оперативного вмешательства;Лечение заболеваний, не требующих ограничений в питании, предусмотренных специально разработанными диетами, используемыми при определенных болезнях;Профилактика проблем с органами пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, почек, печени;Необходимость в повышении иммунитета у детей и взрослых;Выход из строгих лечебных диет и переход к обычному питания;Наличие лишнего веса.Диета 15 позволяет худеть без ущерба для здоровья.Применение диеты предусматривает следование таким ее правилам и принципам:Сбалансированность питания с точки зрения полезных веществ. Суточная норма потребления углеводов составляет 400 г, белков – 100 г, жиров – 90 г. При использовании стола 15 с целью похудения рекомендуется уменьшить потребление жиров и углеводов;Энергетическая ценность ежедневного рациона должна составлять максимум 2500 кКал;Употреблять пищу следует 4-5 раз/день. На ужин должно приходиться не более 15% потребляемой пищи, на обед – 35%;Последняя трапеза должна происходить не позднее, чем за 2 часа до сна;Максимальное количество потребления соли в день – 15 г. Если производится лечение сердечно-сосудистой системы, почек, норму потребления соли устанавливает врач;В среднем рекомендуется выпивать 1,5 л свободной жидкости/день. Предпочтение отдавай очищенной негазированной воде.Твое питание может состоять из таких продуктов:Ржаной, овсяный, отрубной хлеб. В небольших количествах можно употреблять хлеб из белых сортов пшеницы. Желательно есть хлебо-булочные изделия вчерашней выпечки;Нежирное мясо, рыба, птица, субпродукты, морепродукты;Зелень, овощи.Употреблять эти продукты можно в любом виде, но в качестве способов термической обработки лучше выбирать тушение, запекание, отваривание, приготовление на пару;Ягоды, фрукты. Желательно принимать их в первой половине дня, выбирая преимущественно кисло-сладкие сорта;Каши;Макаронные изделия (не чаще 3-х раз/неделю);Бобовые (не чаще 3-х раз/неделю);Молокопродукты с минимальным содержанием жиров;Масла растительного происхождения;Не обжаренные семена, орехи;Низкокалорийные десерты из натуральных продуктов;Морсы, компоты, травяные и фруктово-ягодные отвары;В небольших количествах можно пить кофе со сливками или молоком.Запрещенные при диете 15 продукты Их список не так обширен:Кислые, чересчур соленые, острые продукты и блюда;Крепкий зеленый и черный чай;Жирные блюда;Копчености, сало;Жареные блюда употреблять можно, но в минимальных количествах и очень редко;Арахис со специями, чипсы, снеки, покупные сухарики;Соки в пакетах, покупной квас, сладкие газированные напитки, растворимый кофе;Острые пряности;Покупные соусы, среди которых майонез, кетчуп, горчица;Трансжиры, в частности, маргарин;Алкогольные напитки.Твоя диета 15 должна предполагать разнообразие блюд, но ориентироваться можешь на такой пример:На завтрак съешь перловку с тыквой, запей чаем с добавлением молока;Пообедай чечевичным супом, приготовленным с мясом кролика, ржаным тостом. Запей еду компотом;На полдник выпей стакан ряженки либо кефира;Поужинай тушеной брюссельской капустой, котлетой, приготовленной на пару, запей липовым отваром;За 2 часа до сна можешь выпить стакан молока.Для оздоровления ты используешь диету 15 или для похудения, лучше проконсультируйся с врачом перед ее применением.