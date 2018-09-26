Как различить диабет у женщин по трем признакам

Как вовремя разглядеть симптомы диабета второго типа в женском организме? Эксперты назвали три тревожных признака, о которых необходимо знать.Количество пациентов с диабетом постоянно растет, плавно приближаясь к 7 млн человек, и более 90% из них страдают от диабета второго типа. Эта болезнь может приводить к сердечно-сосудистым недомоганиям. К сожалению, практика показывает, что до половины жертв данной разновидности диабета даже не подозревают о том, что у них имеется это метаболическое расстройство. Между тем, чем раньше пациент начнет лечение диабета и борьбу с его симптомами, тем это полезней для здоровья, и тем ниже риск осложнений. Особенно важно разглядеть симптомы диабета второго типа вовремя у женщин, и вот три тревожных признака болезни.Если вы уже страдаете от диабета и не лечитесь, то у вас чаще развиваются грибковые инфекции. Эксперты полагают, что повышенный уровень глюкозы в крови приводит к выделению сахара во влагалище. Регулярная болезненность, зуд, необычные выделения и боли при сексе могут говорить о том, что вы страдаете от диабета.Обратите внимание на инфекции мочевыводящих путей. Дело в том, что диабет ослабляет иммунную систему, вызывая расстройство под названием гипогликемия. Именно это провоцирует заболевания мочевыводящих путей, вызывающие боль и жжение при пользовании туалетом. Если вы не лечите и эти инфекции, то они могут привести к болезням почек.Еще один тревожный симптом - синдром поликистоза яичников. Исследования показывают, что жертвы данного синдрома чаще сталкиваются с диабетом второго типа. Расстройство негативно влияет на способность женщины производить яйцеклетки, из-за него в организме вырастают показатели инсулина. Среди признаков синдрома - нарушения месячных, прибавка в весе, акне, депрессии и бесплодие.