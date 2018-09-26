Способ похудеть без диет и спорта

Специалисты утверждают, что избавиться от лишних килограммов эффективно помогает умственная нагрузка.«Для похудения человеку следует больше размышлять, и тогда лишние килограммы начнут рассасываться», - с таким мнением выступил доцент психологии в Университете Олбани (США) Эван Макни.Американский психолог указывает на то, что головной мозг человека требует для своей ежедневной деятельности около 20% всей энергии организма. Усиленные умственные нагрузки будут естественным образом отнимать больше калорий, убежден ученый. К примеру, исследования свидетельствуют о том, что физик или хирург в течение дня расходуют больше калорий чем люди, чья деятельность не связана с интеллектуальным напряжением, и даже больше (на сто калорий), чем люди, которые участвуют в викторинахПо словам исследователя, размышление над решением какой-либо проблемы или задачи позволяет дополнительно сжечь 300 калорий.