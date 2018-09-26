8 чисто физических страданий во время депрессии
Хроническая депрессия часто сопровождается усталостью или постоянно сниженным уровнем энергии, Это один из самых распространенных симптомов. Нам кажется, что усталость или опустошение возникают из-за стресса, но депрессия тоже способна вызывать это состояние. У жертв депрессий снижается болевой порог, в результате, любая травма вызывает гораздо больше болевых ощущений, чем если бы они не страдали от депрессий. Это касается и разного рода болезней, сопровождающихся болью. Кстати, боль сама по себе при депрессии тоже встречается, особенно в нижней части спины и в мышцах. К такому выводу пришли канадские ученые еще в 2017 году.
Нередко депрессии сопровождаются головными болями, которые так распространены, что люди порой не уделяют им серьёзного внимания. В отличие от мигреней, связанные с депрессией головные боли не влияют на функционирование человека, это могут быть умеренные по ощущениям недомогания, особенно в области бровей. Ну а раз уж мы добрались до зоны глаз, то следует сказать, что при депрессиях наблюдается снижение остроты зрения, как выяснили немецкие ученые в 2010 году. Они установили, что люди в состоянии депрессии с большим трудом видят различия на черно-белых снимках.
Ещё один неприятный болевой симптом при депрессиях - боли в животе, которые упорно не утихают. Ученые из Гарварда наблюдали за спазмами, вздутием, тошнотой, которые встречались у людей с депрессиями. Также они страдают от пищеварительных проблем вроде нарушений в работе кишечника. Нередко депрессия сопровождается постоянными запорами или диареей, которые обычно вроде бы возникают при пищевых отравлениях или желудочно-кишечных вирусах. Но такие эмоции, как тоска, тревога и подавленность нарушают работу пищеварительной системы.
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