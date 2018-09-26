8 чисто физических страданий во время депрессии

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Многим кажется, что депрессия - это болезнь, находящаяся только в голове. А вот 8 реальных физиологических симптомов одного из самых распространённых расстройств на нашей планете.Хроническая депрессия часто сопровождается усталостью или постоянно сниженным уровнем энергии, Это один из самых распространенных симптомов. Нам кажется, что усталость или опустошение возникают из-за стресса, но депрессия тоже способна вызывать это состояние. У жертв депрессий снижается болевой порог, в результате, любая травма вызывает гораздо больше болевых ощущений, чем если бы они не страдали от депрессий. Это касается и разного рода болезней, сопровождающихся болью. Кстати, боль сама по себе при депрессии тоже встречается, особенно в нижней части спины и в мышцах. К такому выводу пришли канадские ученые еще в 2017 году.Нередко депрессии сопровождаются головными болями, которые так распространены, что люди порой не уделяют им серьёзного внимания. В отличие от мигреней, связанные с депрессией головные боли не влияют на функционирование человека, это могут быть умеренные по ощущениям недомогания, особенно в области бровей. Ну а раз уж мы добрались до зоны глаз, то следует сказать, что при депрессиях наблюдается снижение остроты зрения, как выяснили немецкие ученые в 2010 году. Они установили, что люди в состоянии депрессии с большим трудом видят различия на черно-белых снимках.Ещё один неприятный болевой симптом при депрессиях - боли в животе, которые упорно не утихают. Ученые из Гарварда наблюдали за спазмами, вздутием, тошнотой, которые встречались у людей с депрессиями. Также они страдают от пищеварительных проблем вроде нарушений в работе кишечника. Нередко депрессия сопровождается постоянными запорами или диареей, которые обычно вроде бы возникают при пищевых отравлениях или желудочно-кишечных вирусах. Но такие эмоции, как тоска, тревога и подавленность нарушают работу пищеварительной системы.