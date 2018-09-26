Еда как средство от депрессии и мигрени

Учеными из Австралии было доказано: употребление продуктов с высоким содержанием фолиевой кислоты способно влиять на женский организм чудодейственным образом. Так, она не только поможет справиться с хронической головной болью, но и предотвратит возникновение депрессии. Такие выводы были сделаны в ходе исследования пищевых добавок с фолиевой кислотой.В эксперименте приняло участие 140 представительниц прекрасной половины человечества. На протяжении определенного периода они регулярно употребляли продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты. Чем больше таких продуктов они ели, тем реже наблюдались у них приступы мигрени.Еще одно любопытное исследование касалось воздействия фолиевой кислоты на психическое и эмоциональное состояние женщины. Как оказалось, насыщенный ею рацион способен предотвратить депрессию, а также справиться с ней. И наоборот: недостаток может привести к затянувшимся психическим расстройствам. Врачи также настоятельно порекомендовали фолиевую кислоту беременным женщинам, поскольку она предотвратит развитие дефектов нервной системы ребенка, который появится на свет.Кроме того, именно это вещество положительно сказывается на клеточной регенерации. Уже давно не секрет, что фолиевая кислота — важное оружие против врожденных уродств, а у взрослых — профилактика определенных типов раковых заболеваний. К счастью, существует большой выбор продуктов, в которых она содержится.Одним из важнейших источников получения фолиевой кислоты является темная зелень. Каждый день мы должны включать в свой рацион шпинат, листья салата, капусту. Чтобы получить необходимое количество фолиевой кислоты за сутки, достаточно съесть одну большую тарелку такой зелени. Весьма богата ею и спаржа, которая, вдобавок, обладает превосходными вкусовыми качествами, а также целым рядом витаминов.Одним из лучших овощей с большим содержанием фолиевой кислоты является брокколи. Это капустное растение рекомендуют употреблять в сыром виде, или же отварном (лучше всего на пару). Кроме того, оно превосходно помогает для выведения из организма токсинов. Весьма полезной является брюссельская и цветная капуста. Она также содержит фолиевую кислоту.Не меньшее значение следует уделить употреблению свеклы, бобовых (фасоли, гороха, чечевицы) и авокадо. Другие продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты: семена и орехи, цитрусовые, морковь, сельдерей и кукуруза. Замыкает список, пожалуй, наименее популярный, но от того не менее полезный овощ на столе — тыква. Она является превосходным и питательным источником фолиевой кислоты.