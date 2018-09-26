7 советов, как уберечься от инсульта

Основными факторами, которые делают нас более уязвимыми к инсульту является возраст и наследственность. Конечно, вы не можете вернуть года назад или изменить историю своей семьи, но есть много других факторов, повышающих уровень риска инсульта и в ваших силах их контролировать. Конечно, если вам о них известно. Эксперты выяснили все об инсульте.Почему у людей происходит инсульт?Ученые выяснили, что в 85 процентах случаев, принято считать гипертонию и также артериальную гипертензию причинами возникновения у человека инсульта.В целом, эта опасная для жизни патология возникает из-за разрыва церебральных сосудов. Именно после этого в организме происходит кровоизлияние в мозговые ткани, образуются гематомы и сгустки, приводящие к отеку и развитию, так называемого, стволового синдрома. Кроме того, одновременно с этим происходит несколько процессов: повышается давление, появляются аневризмы и мальформации.Если вам известно, что определенный фактор вашего здоровья повышает риск развития инсульта, вы можете принять меры для смягчения его последствий. Важно знать, если у вас есть наследственность.Были определены 7 способов, которые снижают риск инсульта1. Старайтесь снизить артериальное давлениеВысокое артериальное давление является важным фактором, который вдвое или даже вчетверо повышает риск инсульта, если его не контролировать. Гипертензия считается частым фактором, повышающим риск развития инсульта, его просто необходимо контролировать.Ваша идеальная цель: Поддержка АД, не будет достигать отметки 120/80. Но несмотря на определенные индивидуальные особенности, для определенной категории людей стоит придерживаться других рамок (например, 140/90).Что делать: Сократите количество натрия в вашем ежедневном питании до 1-2 г. Выбирайте мясные продукты с низким содержанием жиров. Пусть для вас войдет в привычку ежедневно употреблять растительную пищу, блюда из цельного зерна и молочные продукты с низким содержанием жира.Несколько раз в неделю следует употреблять рыбу. Больше физических упражнений: вам нужно заниматься спортом как минимум пол часа в день (при возможности - больше). Бросьте курить, если вы делаете это. В случае необходимости, принимайте лекарства для снижения кровяного давления (самолечение может вредить вашему здоровью).2. Избавьтесь от лишнего веса.Ожирение, а также осложнения, связанные с ним, увеличивает ваши шансы на инсульт. Обратите внимание, что потеря даже пяти килограмм значительно уменьшит риск развития инсульта.Ваша цель: Держите ваш индекс массы тела (ИМТ) на отметке 25 и меньше.Что делать: Старайтесь есть от 1500 до 2000 калорий в день. Следите за количеством физической нагрузки и старайтесь активно проводить время: ходите пешком, откажитесь от использования лифта, найдите вид спорта, который подходит именно вам и занимайтесь им регулярно.3. Спорт, спорт и еще раз спорт!Физические упражнения не только способствуют потере веса и снижению артериального давления, но и независимо от этих факторов положительно влияют на снижение рисков инсульта.Ваша цель: Заниматься физическими нагрузками умеренно, по крайней мере пять дней в неделю.Что делать: Гуляйте каждое утро после завтрака. Запишитесь с друзьями в фитнес-клуб. Во время тренировки достигайте уровня, на котором вы тяжело дышите, но все еще можете говорить (это показатель достаточной интенсивности выполнения упражнений). Используйте лестницу вместо лифта каждый раз, когда это возможно. Если у вас нет 30 минут подряд, чтобы тренироваться, разбейте это время на несколько 10 или 15-минутных занятий.4. Ограничьте употребление алкоголяОграничение количества алкоголя может снизить риск развития инсульта до минимального. Исследования показывают, что, если вы употребляете небольшое количество одного алкогольного напитка в день, ваш риск может быть ниже. Он значительно повышается, как только вы начинаете употреблять более двух напитков в день.Ваша цель: Пить алкоголь умерено.Как достичь этого: Ограничивайтесь одним стаканом алкоголя в день. Остановитесь на выборе красного вина, ведь оно содержит ресвератрол, который положительно влияет на работу сердца и мозга. Следите за размерами своих порций. Он не должен превышать стандартный размер напитков: 150 грамм вина, 0, 33 литра пива или 50 грамм крепкого спиртного напитка.5. Обязательно лечите фибрилляцию предсердийМерцательная аритмия является формой нерегулярного сердцебиения, который вызывает тромбы. Эти сгустки могут затем попасть в мозг, что повлечет инсульт. Фибрилляция повышает риск инсульта почти в 5 раз и ее следует воспринимать всерьез.Ваша цель: Если вам диагностировали фибрилляцию предсердий, нужно вылечить ее.Что делать: Если у вас есть такие симптомы как учащенное сердцебиение или одышка, запишитесь к врачу для сдачи анализов. Возможно, вам придется принимать препараты для разжижения крови.6. Лечите диабетВысокий уровень сахара в крови наносит вред кровеносным сосудам, что делает возникновение сгустков внутри них более вероятным.Ваша цель: Не повышать уровень глюкозы в крови.Что делать: Используйте диеты, физическую нагрузку и лекарственные препараты, чтобы сохранить ваш уровень глюкозы в пределах рекомендованного диапазона.7. Откажитесь от куренияКурение влияет на образование тромбов несколькими способами. Оно сгущает кровь и это увеличивает уровень накопления бляшек в артериях. Вместе со здоровым питанием и физическими упражнениями, отказ от курения считается одним из самых мощных факторов, которые помогут вам значительно снизить риск инсульта.Ваша цель: бросить курить. Это положительно скажется на состоянии организма.Что делать: Попросите вашего врача определить наиболее подходящий для вас способ, чтобы бросить курить. Используйте методы, которые он посоветует: Никотиносодержащие таблетки или пластыри, психологические консультации. Не сдавайтесь. Большинству курильщиков требуется несколько попыток, чтобы бросить курить. Считайте каждую попытку шагом к вашей цели.