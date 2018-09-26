Врачи рассказали, какой алкогольный напиток может защитить от рака

Привычка пить красное вино давно укоренилась во многих странах мира.Причина этого скрывается в полезных свойствах этого напитка. Так, красное вино полезно пить при гипертонии. Также оно предохраняет нас от развития деменции.Благодаря красному вину снижается уровень LDL-холестерина в крови, в результате чего нам удаётся избежать полноты и связанных с ней заболеваний.Именно поэтому считается, что бокал красного вина за обедом идёт на пользу нашему здоровью.Эксперты рассказали о 8 самых главных доводах в в пользу красного вина.1. Заботится о наших артерияхКрасное вино содержит большое количество антиоксидантов, поэтому его употребление предохраняет наши артерии от отложения на их стенках жировых бляшек и закупорки тромбами. Этот напиток позволяет:Поддерживать стабильный кровоток.Регулировать ритм кровообращения.Препятствовать вызванному дефицитом физической активности образованию тромбов.Впрочем, это вовсе не означает, что ежедневно употребляя бокал вина, можно вести сидячий образ жизни без последствий для здоровья.Это значит, что ежедневная физическая активность и небольшое количество красного вина помогут тебе сохранить здоровье артерий в отличном состоянии.2. Предохраняет от полнотыКрасное вино содержит гены, препятствующие формированию новых жировых клеток. Что касается уже имеющегося жира, этот напиток стимулирует их очищение и способствует их постепенному удалению.Для закрепления этого эффекта необходимо пить красное вино в небольшом количестве каждый день.Не стоит пить больше одного бокала вина в день: это может навредить здоровью. Рекомендуется пить вино маленькими глотками, в этом случае оно легче переваривается и усваивается организмом.3. Борется с усталостьюКрасное вино производят из винограда вместе с его кожурой. Содержащийся в винограде ресвератрол защищает наш организм от слабости и усталости.Действие небольшого количества вина можно сравнить с эффектом энергетических напитков. Это благотворно сказывается на:Работе системы пищеварения.Производстве организмом человека необходимых ему сложных химических соединений.Катаболизме (метаболическом распаде и разложении на более простые вещества различных соединений).4. Ухаживает за здоровьем ротовой полостиЕсли вас часто беспокоят боли в горле или кровоточат дёсны, обрати внимание на красное вино. Оно помогает бороться со стрептококками и бактериями, вызывающими кариес.Также этот напиток успокаивает и расслабляет горло. Именно поэтому у многих певцов и артистов вошло в привычку выпивать бокал красного вина перед выступлением.По их мнению, мало что способно расслабить горло так, как красное вино. Это позволяет им петь дольше.5. Повышает уровень эндорфиновБокал красного вина с подходящей закуской стимулируют выработку эндорфинов.Это помогает нам расслабиться и повышает наше настроение. Поэтому если тебе предстоит тяжёлый и наполненный стрессами день, рекомендуется выпить немного красного вина накануне вечером.Благодаря этому тебе станет легче справиться с ситуацией и решить проблемные вопросы.6. Очищает ротовую полостьБлагодаря своим вяжущим свойствам красное вино ускоряет заживление ран, останавливает кровотечения и успокаивает воспалительные процессы в полости рта, очищая её.В результате мы легче усваиваем содержащиеся в пище питательные вещества и у нас снижается тяга к жирному мясу. Также нам становится легче глотать.7. Снижает риск развития раковых заболеванийСодержащиеся в красном вине антиоксиданты способны препятствовать размножению злокачественных клеток, вызывающих рак молочной железы и лёгких.В свою очередь, ресвератрол помогает контролировать уровень эстрогенов у женщин. Все это является хорошей профилактикой раковых заболеваний.Это не значит, что для профилактики этих заболеваний необходимо пить вино в больших количествах. Вовсе нет.Чтобы красное вино приносило пользу нашему здоровью, рекомендуется каждую неделю выпивать как минимум по одному бокалу этого напитка.8. Предохраняет от инфекций мочевыводящих путейБлагодаря своим вяжущим свойствам и высокому содержанию антиоксидантов красное вино препятствует накоплению бактерий в почках и на стенках мочевого пузыря.В результате эти органы способны фильтровать больше жидкости.Если вы редко пьёте вино, стоит обратить внимание на этот полезный напиток и сделать его частью своего рациона.