Медики назвали эффективный природный антибиотик

Названы полезные свойства оливкового масла.Компонент, обнаруженный в оливковом масле, который называется олеокантал, обладает противовоспалительным свойством, похожую на действие ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты - нестероидных противовоспалительных препаратов.Такое открытие сделали американские исследователи.Олеокантал подавляет деструктивные ферменты (или, как их называют, ЦОГ-энзимы), ответственные за воспалительную реакцию, которая развивается на фоне головной боли или общего боли. Результаты этого исследования не только свидетельствуют о пользе регулярного потребления оливкового масла, которое может приносить долгосрочный положительный результат, аналогичный положительной действия ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты, но и подтверждают другие хорошо известны полезные свойства оливкового масла - в частности, снижение риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний примере регионов, где население потребляет этот продукт в больших количествах (например, в странах Средиземноморья).Авторы исследования отмечают: «Полученные результаты наводят на мысль, что потребление олеокантал (оливкового масла) в течение длительного времени может помочь защититься от определенных заболеваний».