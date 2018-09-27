Медики назвали эффективный природный антибиотик

Названы полезные свойства оливкового масла.

Компонент, обнаруженный в оливковом масле, который называется олеокантал, обладает противовоспалительным свойством, похожую на действие ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты - нестероидных противовоспалительных препаратов.

Такое открытие сделали американские исследователи.

Олеокантал подавляет деструктивные ферменты (или, как их называют, ЦОГ-энзимы), ответственные за воспалительную реакцию, которая развивается на фоне головной боли или общего боли. Результаты этого исследования не только свидетельствуют о пользе регулярного потребления оливкового масла, которое может приносить долгосрочный положительный результат, аналогичный положительной действия ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты, но и подтверждают другие хорошо известны полезные свойства оливкового масла - в частности, снижение риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний примере регионов, где население потребляет этот продукт в больших количествах (например, в странах Средиземноморья).

Авторы исследования отмечают: «Полученные результаты наводят на мысль, что потребление олеокантал (оливкового масла) в течение длительного времени может помочь защититься от определенных заболеваний».
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