Ученые назвали запах, останавливающий облысение

Ученые из Университета Манчестера нашли способ борьбы с облысением.Как оказалось, рост волос можно стимулировать с помощью запаха сандалового дерева - причем настоящий сандал для этого не подойдет, нужна имитирующая его запах парфюмерная отдушка.Так, обонятельные рецепторы, которые помогают нам распознавать запахи, располагаются не только в носу, но и в других местах. В том числе - на коже вокруг волосяных фолликулов.Расположенные там клетки производят белок OR2AT4, который запускает обонятельную реакцию, но заодно участвует и в других физиологических процессах - например, в затягивании ран после порезов.