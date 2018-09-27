Медики рассказали, как засечь рак легких на ранней стадии

На появление рака легких оказывает влияние наследственная предрасположенность.Британские онкологи выступили в прессе с предостережением о том, что первоначальным симптомом развивающегося рака легких может быть появившаяся в голосе человека хрипотца.«Всегда обращайте внимание на внезапно появившуюся хрипоту в голосе, которая продолжается в течение нескольких недель. Это может быть сигналом о начале рака. Знание данного факта спасает, если вовремя обратить внимание на симптом», - рассказали врачи.По словам специалистов, на появление рака легких оказывает влияние наследственная предрасположенность. Было обнаружено, что многие больные имеют семейную историю возникновения этого недуга – среди их родственников встречаются случаи рака легких. Кроме того, учеными была замечена связь между появлением рака легких и наличием хронических легочных заболеваний, в частности, туберкулеза.Также большую роль играет экологическая обстановка, в которой обитает человек. По словам экспертов, жизнь в промышленных регионах, отличающихся большим количеством заводов и фабрик, а также вблизи автомобильных трасс с их выхлопами резко повышает риск заболеваемости раком легких. Показатели заболеваемости данным видом рака у населения таких регионов неизменно выше среднего.Помимо этого, жертвами рака легких в большей мере рискуют люди, работающие с токсичными веществами, такими как мышьяк, асбест, хром, никель.Говоря о хриплом голосе, эксперты заметили: хрипота не всегда является признаком рака. Тем не менее, при появлении странной осиплости в голосе, тем более долго не проходящей, следует немедленно обратиться за медицинским обследованием, порекомендовали ученые.