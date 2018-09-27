Психолог рассказала о методах борьбы с депрессией

Депрессия для многих становится реальной с наступлением осени.Резкое похолодание, дожди, значительное уменьшение светлого времени суток негативно сказались на эмоциональном состоянии многих людей. Как можно с этим справиться?Недостаток света - основной фактор, который приводит к осенней депрессии, - рассказала психолог Оксана Павленко.Ведь чем меньше света, тем меньше у нас вырабатывается гормонов (серотонина, эндорфина), которые улучшают настроение. Кстати, уменьшение содержания серотонина включает у животных механизмы впадения в зимнюю спячку. Лучше всего как можно больше бывать на улице в светлое время суток (если у вас есть такая возможность). Впрочем, вечерние прогулки тоже являются действенным способом борьбы с депрессивным состоянием: свежий воздух стимулирует хорошее самочувствие и, следовательно, бодрое настроение. Ходьба, бег, зарядка, занятия на спортивных снарядах не менее действенное лекарство от депрессивного состояния.Бороться с ним также помогает правильное питание: ешьте больше овощей и фруктов, ведь они содержат глюкозу и фруктозу, хорошо сказывающиеся на эмоциональном состоянии. Ну, и не пренебрегайте сексом - он поддерживает организм в тонусе.Некоторые люди предпочитают «глушить» плохое настроение алкоголем. Этого делать ни в коем случае не стоит, ведь спиртное дает лишь временное облегчение. За ним наступает усугубление проблемы. И еще одно: без рекомендации врача не принимайте антидепрессанты. Это крайнее средство, обращаться с ним следует осторожно.Резкое похолодание, способно вызвать депрессивное состояние. Но когда организм адаптируется к изменившейся погоде, температура особо не влияет на то, бодры вы или нет. Впрочем, экстремальные холода или затянувшиеся дожди психологически изводят многих, способны привести к депрессивному состоянию.Люди, у которых происходят гормональные изменения больше этому подвержены: юноши и девушки старше 15 лет, а также пожилые люди после 65-ти. Согласно неофициальной статистике депрессивное состояние переживают не мене 50 процентов населения. Степень подверженности влиянию погодным факторам того или иного человека во многом зависит от состояния здоровья (на крепких и сильных сезонные факторы влияют меньше), наследственности и воспитания. Дети ведь подражают родителям. Если отец или мать часто впадают в уныние, никак с этим не борются, их дети могут, когда вырастут, вести себя точно так же - по примеру родителей.В ноябре и феврале депрессия особенно обостряется. Ведь ноябрь самый мрачный, темный месяц осени. А февраль плох тем, что начинает сказываться накопленная усталость от зимы, организм сильнее, чем в предыдущие месяцы, страдает от нехватки витаминов.