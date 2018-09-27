Ученые назвали способ борьбы с гипертонией

Долгое время считалось, что высокое артериальное давление – удел людей пожилого возраста. Но в последние годы гипертония все чаще встречается у молодых. Генетическая предрасположенность, постоянные стрессы и пагубные привычки негативно влияют на состояние здоровья человека. Но с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно и нужно бороться, над чем и работают многочисленные научные специалисты.Известно, что люди с большим весом более подвержены развитию гипертонии. Американские ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл решили узнать, есть ли взаимосвязь между высоким артериальным давлением и образом жизни, и пришли к выводу, что она более чем явная. Специалисты провели эксперимент, в рамках которого проанализировали данные 129 мужчин и женщин в возрасте 40-80 лет, страдавших от полноты. У всех респондентов были лишние килограммы либо ожирение.Людей разделили на три группы: в первой добровольцы четыре месяца употребляли овощи, фрукты и обезжиренные молочные продукты, практически исключив углеводы и красное мясо, а также периодически делали физические упражнения, во второй ограничились только правильным питанием без спорта, а в третьей не стали ничего менять. Оказалось, все гениальное просто – изменение образа жизни названо эффективным методом борьбы с гипертонией, так как привело к снижению потребности в препаратах для нормализации давления. Участники первой группы заметно похудели и только 15% продолжили принимать лекарства, во второй такая необходимость отпала лишь у 23% испытуемых, а проблемы третьей группы остались без изменений. Ранее мы сообщали, что музыкальный продюсер Максим Фадеев сделал огромный шаг на пути к здоровому образу жизни, сбросив 61 килограмм лишнего веса.