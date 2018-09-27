Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки

Ученые пытаются изобрести вакцину для лечения рака, но при этом не забывают об исследованиях, который помогают определить, что же может предотвратить его возникновение.Ученые Университета Солфорда, что в Манчестере изучили множество различных морепродуктов, и сделали вывод, что моллюски могут излечить от рака. Возможно, что скоро онкологи будут использовать эти морепродукты для лечения онкологии.Оказалось, что ферменты выделяемые из моллюсков помогают замедлить рост раковых опухолей, а в некоторых случаях даже полностью его остановить.Также ученые заявили, что употребление моллюсков может стать заменой химиотерапии. Кроме того, такая замена будет даже лучше, ведь моллюски на сказывают такое пагубное влияние на организм как химиотерапия.Уже были проведены исследования на различных опухолях и они показали свою эффективность.С каждый годом ученые все сильнее приближаются к решению проблемы с неизлечимостью рака. При этом обычные на первый взгляд продукты показывают свои удивительные свойства в борьбе с этой страшной болезнью.