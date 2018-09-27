Врачи назвали напитки, замедляющие старение
1. Яблочный сок. Содержит в себе пектин, который и выводит все вредное из организма.??????????????????
2. Гранатовый сок. Включает в себя танины, флавоноиды и клетчатку, что делает сок граната сильным борцом с повышенным уровнем свободных радикалов.
3. Огуречный сок. Натрий и калий, входящие в состав огуречного сока, активно работают против старения организма.??????
4. Свекольный сок. Благодаря содержанию магния, способствует омоложению организма в условиях плохой экологии.?????????
5. Лимон, имбирь и вода. Утренний коктейль молодости! Благодаря витамину С, происходит активное освобождение сосудов от холестериновых бляшек.
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