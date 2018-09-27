Врачи назвали напитки, замедляющие старение

Употребляй эти соки каждый день, и крем от морщин тебе еще долго не понадобится.1. Яблочный сок. Содержит в себе пектин, который и выводит все вредное из организма.??????????????????2. Гранатовый сок. Включает в себя танины, флавоноиды и клетчатку, что делает сок граната сильным борцом с повышенным уровнем свободных радикалов.3. Огуречный сок. Натрий и калий, входящие в состав огуречного сока, активно работают против старения организма.??????4. Свекольный сок. Благодаря содержанию магния, способствует омоложению организма в условиях плохой экологии.?????????5. Лимон, имбирь и вода. Утренний коктейль молодости! Благодаря витамину С, происходит активное освобождение сосудов от холестериновых бляшек.