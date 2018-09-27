Винные бокалы «убивают» здоровье

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые Кембриджского университета (Великобритания) установили: бокалы для вина увеличились в своем объеме практически в семь раз. Отметим, что по данным ВОЗ, в ближайшие десять лет человечество столкнется с «эпидемией алкоголизма» и повышенной смертностью от нее.Социально-экономические факторы, среди которых в первую очередь выделяют удешевление и доступность вина, которое раньше могли себе позволить далеко не все желающие, повлияли на увеличение количества потребления спиртного, считают исследователи. Спрос рождает предложение: с ростом потребности людей в вине «выросли» и бокалы. Исследование, в ходе которого учеными были изучены 411 бокалов для вина, показало: их объем вырос почти в семь раз за последние триста лет.Отметим, что винные бокалы, ставшие объектом исследования, попадали к специалистам из магазинов с антиквариатом или музеев.«Ранее люди пили вино из посуды объемом в 66 мл, а к сегодняшнему дню ее объем достиг 449 мл», - рассказали ученые о произошедшей эволюции винных бокалов.Специалисты отметили, что вплоть до 1960-х годов в Великобритании прослеживалась тенденция: бедные слои населения предпочитали пиво и крепкий алкоголь, тогда как богатые - вино. Но в 60-е этот социальный тренд резко изменился, так как вино стало доступнее, и его потребление резко выросло, в том числе и за социально-экономически рамки.