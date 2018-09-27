4 мифа о зрении, в которые пора перестать верить

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Всё ещё считаете, что если есть много черники, можно «вылечиться» от близорукости? Или что девушкам со слабым зрением противопоказано рожать самостоятельно? Врач-офтальмолог Владимир Золотарёв разбирается с этими и другими убеждениями.Миф № 1. Очки ухудшают зрение. Лучше не носить очки, потому что из-за них близорукость будет только прогрессироватьЕсли человек с близорукостью не носит очки, его глаза всё время находятся в напряжении. И оно особенно велико, когда он щурится, чтобы рассмотреть какой-то предмет вдали. Такая постоянная нагрузка на глазные мышцы может вызвать зрительное утомление, головные боли и боли в надбровных дугах, а впоследствии привести к более интенсивному ухудшению зрения. Важно вовремя обратиться к грамотному специалисту, который выпишет соответствующий рецепт и даст профессиональную рекомендацию. А очки с качественными линзами помогут предотвратить перенапряжение глаз и сохранить здоровое зрение.Миф № 2. Черника защитит зрение. Если есть чернику, проблем со зрением никогда не возникнетЧерника действительно полезна для глаз. Благодаря содержащимся в ней витаминам и антоцианам, регулярное потребление этой ягоды оказывает благотворное влияние на сосуды сетчатки глаза. Употреблять чернику можно и нужно для поддержания необходимого уровня питания органов зрения. Однако надеяться на то, что черника защитит вас от близорукости, вылечит заболевание или восстановит зрение, не стоит.Миф № 3. Работать за компьютером очень вредно для глаз, и никакая защита или упражнения не помогутЦифровые экраны, за исключением книг с электронными чернилами, интенсивно излучают сине-фиолетовый свет, который относится к коротковолновой части видимого спектра. Длительное воздействие сине-фиолетового света вызывает знакомые многим симптомы зрительной усталости: нечёткое зрение, ощущение сухости и рези в глазах, чувство тяжести век и боли в надбровных дугах. Ещё одна причина возникновения усталости глаз — длительная фокусировка на близком расстоянии, вследствие чего может возникнуть спазм аккомодации, или ложная близорукость.Но всё это не значит, что вы должны совсем отказаться от компьютера и увольняться с работы, если она связана у вас с работой перед экраном. Чтобы защитить глаза, при работе с гаджетами рекомендуется надевать очки с линзами, блокирующими сине-фиолетовый свет. В течение дня нужно периодически отвлекаться от электронного устройства и делать простые упражнения, которые помогут глазам расслабиться: повращать глазами по часовой стрелке, посмотреть поочерёдно влево, вправо, вверх и вниз, поморгать — сначала быстро, потом медленно, — зажмуриться и широко раскрыть глаза. И конечно, не забывайте полноценно питаться, чтобы глаза получали все необходимые витамины и минералы. В комплексе эти превентивные меры помогут сохранить здоровое зрение.Миф № 4. Девушкам с близорукостью нельзя рожать самостоятельно — только кесарево сечениеСама по себе миопия не является абсолютным противопоказанием для естественных родов. Опасность заключается в активном прогрессировании близорукости (зрение падает более чем на одну диоптрию в год). Пациенткам с таким диагнозом в период беременности в целях профилактики отслойки сетчатки могут предложить проведение склеропластики — укрепление с помощью синтетических материалов заднего полюса глазного яблока, что помогает снизить риск возникновения осложнений.В целом случаи, когда естественные роды противопоказаны, встречаются довольно редко. Но всегда лучше знать о возможных проблемах заранее. Поэтому беременным женщинам, в особенности тем, у кого есть нарушения зрения, необходимо регулярно наблюдаться у офтальмолога.