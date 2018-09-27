Назван эффективный овощ для профилактики болезни Альцгеймера
Специалисты провели ряд анализов, проверив экстракт красной капусты на антиоксидантные свойства. При взаимодействии с различными веществами удалось выяснить ряд положительных свойств этого овоща. Как выяснилось, он обладает рядом полезных свойств, влияющих на иммунитет и здоровья, укрепляя его. Кроме того, благодаря терпиноидам он предотвращает болезнь Альцгеймера. Уже установлено, что помимо данного недуга, красная капуста положительно влияет на укрепление костей, старение кожи и при борьбе с артритом, а также способствует сохранению зрения благодаря наличию витамина A.
Учёные советуют употреблять данный продукт в пищу в больших количествах, но не злоупотреблять. Важно проконсультироваться с врачом, так как красная капуста может не только способствовать лечению язвы, но может иметь и негативный эффект.
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