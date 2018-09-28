Медики подсказали, кому стоит отказаться от чеснока

В силу его многочисленных целебных свойств, его рекомендуют к потреблению как народная, так и официальная медицина.Однако, есть болезни и состояния человека, при которых чеснок строго противопоказан.Чеснок строго противопоказан людям:1. С проблемной печеньюТак как в чесноке содержится много достаточно токсичных элементов, его потребление противопоказано людям с больной печенью. Кроме обострения хвори и дальнейшего нарушения химических процессов в печени вы больше ничего не получите. То же самое касается больных почек.2. При диарееКишечник человека - весьма чувствительный орган. Если у вас диарея, не стоит испытывать лишний раз организм на прочность. Стенки кишечника в данном случае, будучи уже воспаленными, вас не порадуют.3. Которым предстоит хирургическое вмешательствоЗапланировали ложиться на хирургическую операцию - забудьте про чеснок за две недели до вмешательства. Химические элементы разжижают кровь человека, и когда вы находитесь под скальпелем хирурга - лишние кровоизлияния вам крайне нежелательны.4. Женщинам с беременностью и кормящим грудьюМедицина еще недостаточно знает о влиянии чеснока на плод матери или новорожденного малыша, кормящегося от груди. Лучше перестраховаться.5. С низким кровяным давлениемПоскольку чеснок способен понижать уровень кровяного давления, его потребление лишь усугубит ваше и без того плохое состояние.6. С глазными болезнямиХимические вещества, входящие в состав чеснока, могут раздражать слизистую глаза. Коль ваши зеркала души и без того гиперчувствительны - чеснок им не понравиться.