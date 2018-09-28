Косметологи подсказали, как убрать морщины без "уколов красоты"
Маска на основе огородной тыквы обойдется дешево, она поможет распрощаться с проблемами юной кожи, а также омолодит возрастное лицо, разглаживая морщины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Тыква не только вкусный и полезный осенний овощ, который хранится без потери качества всю зиму, но и природное средство, способное стать лучшим другом вашей кожи. Предлагаем взять на вооружение несколько масок из тыквы, которые могут устранить основные проблемы и омолодить ваше лицо.
Маска против морщин
50-60 г овощной мякоти;
1 столовая ложка молока;
1 яичный желток;
1 чайная ложечка меда
Мякоть нарезать кусочками, отварить до готовности, добавить молоко и вскипятить. Как остынет – растереть до пюре, добавить сырой желток и растопленный мед. Наносить на кожу лица и шеи на 15-20 минут, для достижения длительного эффекта рекомендовано использовать маску несколько раз в неделю.
Маска против прыщей с овсянкой
2 ложки оливкового масла
1 чайная ложка меда
3 ложки тыквенного пюре
Измельченная овсянка
Сделать кашеобразную массу, добавить овсянку до плотного состояния. Держать на лице 15-20 минут.
Маска для бархатистой и ровной кожи лица
Мякоть тыквы
Мед
Зеленый чай
Сделать крепкую заварку из зеленого чая, все смешать в пропорции 2:1:2. Тыквенный сок снимает воспаление, мед обогащает кожу, а зеленый чай успешно тонизирует.
Более того, если нет времени готовить маски, можно использовать простой тыквенный сок. Если кусочком сырой тыквы протереть лицо, оно становится свежим, убирается жирный блеск, а поры сужаются.
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Добавил klava в категорию Дерматология
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