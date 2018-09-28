Косметологи подсказали, как убрать морщины без "уколов красоты"

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Осень ассоциируется с жёлтыми листьями и тыквой, которая является одним из ценнейших компонентов в косметологии, подходящим для всех типов кожи.Маска на основе огородной тыквы обойдется дешево, она поможет распрощаться с проблемами юной кожи, а также омолодит возрастное лицо, разглаживая морщины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.Тыква не только вкусный и полезный осенний овощ, который хранится без потери качества всю зиму, но и природное средство, способное стать лучшим другом вашей кожи. Предлагаем взять на вооружение несколько масок из тыквы, которые могут устранить основные проблемы и омолодить ваше лицо.Маска против морщин50-60 г овощной мякоти;1 столовая ложка молока;1 яичный желток;1 чайная ложечка медаМякоть нарезать кусочками, отварить до готовности, добавить молоко и вскипятить. Как остынет – растереть до пюре, добавить сырой желток и растопленный мед. Наносить на кожу лица и шеи на 15-20 минут, для достижения длительного эффекта рекомендовано использовать маску несколько раз в неделю.Маска против прыщей с овсянкой2 ложки оливкового масла1 чайная ложка меда3 ложки тыквенного пюреИзмельченная овсянкаСделать кашеобразную массу, добавить овсянку до плотного состояния. Держать на лице 15-20 минут.Маска для бархатистой и ровной кожи лицаМякоть тыквыМедЗеленый чайСделать крепкую заварку из зеленого чая, все смешать в пропорции 2:1:2. Тыквенный сок снимает воспаление, мед обогащает кожу, а зеленый чай успешно тонизирует.Более того, если нет времени готовить маски, можно использовать простой тыквенный сок. Если кусочком сырой тыквы протереть лицо, оно становится свежим, убирается жирный блеск, а поры сужаются.