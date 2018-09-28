Назван привычный продукт, существенно продлевающий молодость

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Медики объяснили, почему сахар полезен.Принято считать, что сахар и соль – белая смерть. Однако такое утверждение неверно, и полностью отказываться от употребления сахара не рекомендуется.К такому выводу после многочисленных исследований пришли врачи.По данным медиков, сахар обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе, поскольку глюкоза, которая образуется в организме после расщепления сахаров, дает человеку заряд энергии и повышает его работоспособность.Кроме того, установлено, что сахар способствует выработке дофамина – гормона, отвечающего за хорошее настроение.Помимо сахара, также рекомендуется употреблять натуральный шоколад. Сахароза и флавоноиды, содержащиеся в этом продукте, обладают антиоксидантными свойствами – укрепляют иммунитет и сохраняют молодость.Помимо этого в натуральных сахарах, которые присутствуют в свежих овощах, фруктах, содержатся необходимые организму витамины, минералы и другие необходимые вещества.