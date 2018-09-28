Врачи рассказали, кому полезно пить щелочную воду

В ряде случаев эта вода не полезна, а вредна.Мировым трендом омоложения, здорового образа жизни и отложенной старости является употребление щелочной воды. Что представляет собой этот напиток? На самом деле это обычная вода с измененным уровнем содержания щелочи и кислоты.Ощелачивание может иметь природное происхождение (такую воду берут из родников, горных рек и т. д.) или воду обогащают при помощи специальной обработки, например методом ионизации. Измерение состояния происходит при помощи показателя рН (потенциал водорода) – он отражает меру кислотности или щелочности любого вещества, в том числе воды.Равновесная (нейтральная) среда имеет отметку – 7, показатели индикатора ниже нейтрального от 1 до 7 – определяются как кислая среда, цифры от 7 до 14 показывают, что среда щелочная. Согласно модному тренду, щелочная вода нейтрализует кислую среду, что является оздоровлением организма, а некоторые считают что это и есть настоящая профилактика онкологических заболеваний.Внутренняя среда организмаОпределенная доля правды в том, что повышенная кислотность отрицательно сказывается на здоровье, есть. Если в системе питания преобладают продукты быстрого приготовления, фастфуд, сладкие газированные напитки с искусственными красителями, а также большое количество сахара, то организм закисляется. Кислая среда существенно нарушает работу внутренних органов, замедляет обмен веществ, провоцирует заболевания и хронические воспаления. Примерно по такой схеме дается объяснение, почему человеку нужно сменить питьевые привычки.Это достаточно упрощенный подход, так как уровень рН в органах разный, например кислотность крови – 7,4, что является почти нейтральным показателем. Изменение индекса крови может нанести существенный урон здоровью, колебания могут происходить только в очень узком диапазоне без риска для здоровья. Но уровень кислотности в других органах разный и может без ущерба для здоровья меняться по широкой шкале. Например, в желудке среда очень кислая, что позволяет пище беспрепятственно перевариваться.Что происходит со щелочной водой в организмеЧеловеческий организм обладает огромным запасом прочности и отличной саморегуляцией, хотя всегда есть возможность нарушить функциональность систем, но делать это надо очень долго. Например, на протяжении нескольких лет питаться вредной едой, но даже в этом случае пациенту поможет в первую очередь диета и изменение рациона. Но часть людей предпочитает легкие пути, например, начать пить щелочную воду. Легковерными сторонникам сомнительных нововведений часто становятся поклонники ЗОЖ, предпочитающие доверять собственным иллюзиям, а не выводам экспертов.Исследователи утверждают, что нет ни одного научного подтверждения того, что щелочная вода меняет баланс рН в организме. Что происходит с подщелоченной жидкостью при попадании в кислую среду желудка – она нейтрализуется до того, как вода попадет в кровь. Высокая кислотность желудочного сока обусловлена необходимостью убивать патогенную флору, расщеплять поступившую пищу. Щелочная вода, попав в желудок, практически сразу меняет уровень рН. Врачи уверены, что питье ионизированной жидкости не может повлиять на организм, излишняя кислота или щелочь будут утилизироваться через почки и выводиться через мочу, усиливая нагрузку на соответствующие органы.Польза бывает?Щелочная вода может принести пользу людям, страдающим кислотным рефлюксом (изжогой). Как продемонстрировали некоторые исследования, фермент пепсина умирает в желудке при уровне рН 8. Пепсин ответственен за воспалительные процессы в ушах, носовых пазухах и в горле, прием щелочной воды смывает возбудителя в желудок, что существенно облегчает состояние больных с изжогой.Исследователи указали, что рисков от приема щелочной воды для здоровых людей пока не выявлено, но изучение ее действия на организм человека продолжается. Определен и круг патологий, при которых питье такой жидкости может повлечь осложнения. Например, такая вода противопоказана людям с заболеваниями почек, в первую очередь страдающим врожденным почечным трубчатым ацидозом, у таких пациентов может возникнуть тошнота, рвота, мышечный тик и спутанность сознания.Дополнительные рискиСуществует также разница между употреблением искусственной и натуральной щелочной воды. Химический процесс, с помощью которого создаются некоторые виды такой жидкости, лишает воду всех необходимых минералов, жизненно важных для хорошего здоровья. При некоторых видах обработки в воду попадают загрязняющие вещества. Эксперты рекомендуют употреблять природную щелочную воду.Специалисты напоминают, что действие такой воды мало изучено и в некоторых случаях может нанести ущерб здоровью. Внутренняя среда организма здорового человека отлично справляется с регулированием уровня рН во всех органах тела.Щелочная вода, поступившая извне, никаким образом не может повлиять на колебания кислотности. Как считают медики, саморегуляция является залогом того, что состояние здоровья будет находиться в идеальном балансе. Эксперты напоминают, что пить воду необходимо, а модные тренды, не имеющие научного подтверждения, могут повредить здоровью.