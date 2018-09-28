Медики объяснили, почему появляется гастрит

Риск этого заболевания можно уменьшить.Мы есть то, что мы пьем и едим. Как показывает медицинская статистика, и первое, и второе у современного горожанина - желает лучшего. Организм борется с современными технологиями питания изо всех сил. Гастрит - это болезнь среднего класса, белых воротничков и жителей мегаполисов.Гастрит является одной из ведущих болезней современности. Судите сами:- с середины XX века количество заболеваний ЖКТ увеличилось в 2 раза;- по различным оценкам, сегодня до 90% «цивилизованного населения» планеты имеют те или иные заболевания ЖКТ;- воспаление слизистой желудка лидирует среди заболеваний ЖКТ:- 8 случаев заболеваний пищеварительной системы из 10 являются гастритом.Чтобы трудности пищеварения не трансформировались в хронический гастрит, необходимо заниматься профилактикой. Ведь предупредить воспаление проще, чем вылечить его.Заболевание начинается с того, что в организме появляется особенная бактерия, это причина 90% диагнозов. Но есть и другие причины появления гастрита. К ним относятся неправильное питание, курение и алкоголь, употребление наркотиков, длительных прием сильных лекарственных препаратов, гормональные сбои, аллергия, болезни почек и желчевыводящих путей, плохая наследственность.Хронический гастрит опасен тем, что может образоваться язва желудка с переходом на 12-перстную кишку, онкология, анемия, атрофия и внутреннее кровотечение.Чтобы предупредить развитие гастрита, необходимо придерживаться правильного питания, отказаться от курения, ограничивать потребление фастфуда, а также жареной, копченой и жирной пищи. Кроме того, очень важно соблюдать меру в употреблении спиртных напитков, высыпаться и стараться оградить свой организм от стрессов и переутомлений.Помимо этого, очень важно своевременно обращать внимание на воспалительные процессы, вирусные и бактериальные инфекции, а также – быть внимательными с патологиями печени, желчевыводящих путей и протоков.