Эти продукты улучшают состояние крови

Правильное питание помогает разжижать кровь.Состояние крови - важнейший показатель работы сердечно-сосудистой системы человека. От нее зависит функционирование всех органов и клеток.Если она слишком вязкая, ее главная функция - транспортная, затрудняется. Вследствие может нарушиться кровоснабжение органов, которое повлечет за собой развитие варикоза и тромбоза.Выход есть: нужно давать правильное питание своей крови. Ознакомьтесь со списком продуктов, который рекомендуют кардиологи для нормализации густоты крови, снижения ее вязкости.1. ЯгодыКлубника, крыжовник, клюква, малина и вишня - ягоды, богатые салициловой кислотой. Она нормализует густоту крови и уменьшает воспаления. Употребляя эти продукты, можно оздоровить организм и справиться c различными болезнями.2. Оливковое маслоЭтот полезный продукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые мягко разжижают кровь.3. КорицаКорица действует на организм как мощный антикоагулянт, а все благодаря кумарину в ее составе. Также это вещество способно понижать давление, снимать воспаления и уменьшать развитие опухолей.4. Орехи и семечкиСъедая горсть орехов и семечек в день, вы разжижаете кровь и в значительной степени снижаете риск болезней сердца и сосудов. Они являются источниками салицилатов, витамина Е и омега жирных кислот.5. ИмбирьКроме того, что имбирь разжижает кровь, он также уменьшает уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Его стоит с осторожностью принимать людям с аритмией и повышенным давлением.6. ЧеснокЧеснок уменьшает уровень «плохого» холестерина в крови и его окисляемость в жировых накоплениях, а также нормализует давление. Он снижает вязкость крови, уменьшая ее способность образовывать тромбы. Для лечения подходит как чеснок, чесночный порошок и экстракт, так и масло.7. Острый перецВ состав красного острого перца входит капсаицин, который усиливает кровообращение, увеличивает приток крови к органам и уменьшает ее свертываемость.