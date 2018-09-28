Жареную картошку признали смертельно опасной

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Это популярное блюдо повышает риск преждевременной смерти.Международная группа исследователей выяснила, как влияет употребление жареной картошки на риски преждевременной смерти.Так, медики заявили, что частое употребление жареной картошки связано с наступлением преждевременной смерти.В течение восьми лет исследователи наблюдали за 4 400 добровольцами в возрасте 45 – 79 лет. За этот период зафиксировали смерть 236 пациентов. Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам людей и выяснили, что употребление минимум двух порций жареного картофеля в неделю удваивает риск преждевременной смерти.В то же время медики говорят, что вареная или печеная картошка не несет такой угрозы.