Может ли рыбий жир защитить от инфарктов и инсультов?

Может ли рыбий жир сократить риск инфарктов и инсультов на 25%? Именно такие данные дало исследование, но врачи выражают свой скепсис из-за его результатов.В последние годы мы неоднократно слышали о чудодейственном воздействии рыбьего жира на здоровье человека. Конечно, речь идёт не о той вонючей субстанции, которую заставляли глотать наших бабушек и дедушек в детстве их родители, а о совершенно безвкусных пилюлях, содержащих ценнейшие жирные кислоты. Многочисленные исследования показали, что рыбий жир влияет на разные аспекты здоровья человека, и вот новое исследование продемонстрировало, что одна из производных рыбьего жира может сокращать риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений вроде инфарктов и инсультов на целых 25%. Производители этих пилюль проводили масштабное глобальное исследование с 2011 года. Результаты этих работ будут представлены в ноябре на заседании Американской кардиологической ассоциации.Теоретические капсулы с производными рыбьего жира не угрожают здоровью, и даже их стоимость в $311 за бутылочку из 120 капсул выглядит более дешевой, чем стоимость лечения и реабилитации после инфаркта. Впрочем, часть американских кардиологов выражает свой скепсис по поводу результатов исследования, которые собираются огласить. Рыбий жир совместно с физическими нагрузками и правильной диетой должен помочь прочистить кровеносные сосуды от «плохого» холестерина и триглицеридов. Некоторые исследования даже показывают, что можно отказаться от употребления рыбы и заменить ее приемом капсул с рыбьим жиром.Однако кардиологи отмечают, что результаты нового исследования нужно правильно трактовать. В реальности, смертность от инфарктов и инсультов у его участников снизилась очень незначительно. Наблюдалось более ощутимое снижения числа госпитализаций, именно отсюда вывели цифру в 25%. При этом она может объясняться тем, что потребляющие рыбий жир в целом предпочитают вести более здоровый образ жизни. Теперь эту цифру постоянно продвигают в рекламе капсул, при этом никак не раскрывая, каким образом она рассчитывалась.