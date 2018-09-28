Ежедневное пиво улучшает работу сердца

Ежедневное употребление стакана пива может защитить человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний, к такому выводу пришли ученые Средиземноморского института неврологии в Поццилли. Предварительно исследователи проанализировали данные большого ряда научных работ, посвященных проблеме употребления алкогольных напитков.В общей массе итальянские специалисты изучили информацию, полученную в 150 исследованиях. Таким образом они установили: употребление пива в количестве не более 0, 5 литров в день повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.«Хороший» холестерин содержится в липопротеинах высокой плотности (ЛВП). Они переносят общий холестерин из сосудов сердца, сердечной мышцы, артерий мозга и других периферических органов в печень, где из холестерина образуется желчь. Согласно последним данным, ЛВП обладают профилактическим и даже лечебным действием – все благодаря их свойству транспортировать в печень и удалять избыточный холестерин, очищая тем самым сосуды и препятствуя образованию атеросклеротических бляшек.Ученые не рекомендуют отказываться от привычки пить пиво, хотя и настаивают в первую очередь на умеренности в употреблении пенного напитка. По их мнению, такая привычка полезна еще и потому, что «в пиве содержится много полезных микроэлементов, которых не могут заменить другие продукты».