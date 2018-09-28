Самая эффективная диета для продления жизни
«Рацион с правильной дозировкой поступающих в организм углеводов, помогает продлить жизнь», - заявили разработчики «диеты долголетия».
В своих изысканиях ученые использовали данные восьми исследований с участием в них более 432 тысяч человек. Проанализировав их, специалисты установили: склонность к долголетию демонстрировали люди, чей дневной рацион в на 50 процентов (не более и не менее) состоял из углеводов.
Углеводы - это органические вещества, содержащиеся в таких продуктах, как хлеб, крупы, овощи, фрукты, макароны и так далее. Для организма углеводы служат главным источником энергии.
Исследование продемонстрировало, что люди, в каждодневном рационе которых углеводы составляли 70 процентов и выше, либо 40 процентов и меньше, были подвержены более существенному риску ранней смертности (в сравнении с людьми, у которых углеводы составляли ровно половину). Но наибольшему риску умереть преждевременно, по словам ученых, подвергались те, кто почти полностью отказывался от потребления углеводных продуктов, предпочитая им белковую или жирную пищу.
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