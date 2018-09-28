Что произойдет, если положить лимон рядом с кроватью

С чем у вас ассоциируется слово «лимон»? С кислым вкусом? Или, быть может, с его полезными свойствами? Вероятно, вы слышали о том, что пить теплую воду с лимоном натощак - это прекрасный вклад в свое здоровье. Известно, что этот «коктейль» улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему. А знаете ли вы, что существует еще один способ извлечь из лимонов существенную пользу?Лимон рядом с кроватьюСила лимонов кажется безграничной, так как благодаря исследованиям выявился еще один новый способ использования этих фруктов. Вы можете извлечь пользу из них, пока спите! Как? Просто положив рядом со своей кроватью. Лимон улучшит качество воздуха, и дышать станет намного легче. Все, что вы должны сделать, — это:просто разрезать лимон на ломтики;положить их в блюдце;поставить его рядом с кроватью на ночь.Чем это полезноВы можете повторять эту процедуру каждую ночь, ведь польза от нее просто колоссальна.1. Снижение кровяного давленияУ большого количества людей есть проблемы с артериальным давлением. Поэтому лимоны действительно могут пригодиться. Тем не менее, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом по вопросам, связанным с артериальным давлением, чтобы определить причину и приступить к лечению.2. Снятие стрессаЭто особенно важно, учитывая напряженное время, в которое мы живем. Так много факторов истощают нашу нервную систему, поэтому здоровый сон почти так же важен, как и дыхание. Запах цитрусовых успокаивает и способствует отдыху.3. Улучшение дыханияЕсть две основные проблемы, связанные с дыханием, при которых лимон очень хорошо помогает. Его антиоксидантные свойства будут полезны людям с насморком и различными аллергиями. Он также очищает воздух в комнате, делая его намного приятнее (особенно, если вам нравится лимонный аромат).4. Помощь в избавлении от насекомыхЛимон - один из самых удивительных природных репеллентов. Он поможет избавиться от насекомых или заставит их держаться подальше от вашей спальни. По-видимому, они действительно не любят лимонный запах.5. Каждое утро - бодроеЛимоны оказывают благотворное влияние на дыхание и нервную систему, что делает ваш сон более эффективным. А еще запах этого фрукта увеличивает производство серотонина - гормона, который заставляет вас чувствовать себя счастливее.