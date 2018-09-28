Родинка «на ножке»: что такое акрохордон и опасен ли он для здоровья

Несмотря на то, что некоторые находят в родинках красоту и эстетику, например, замечая их расположение, напоминающее созвездия, но их наличие на теле - совсем не добрый знак. Эксперты рассказали не об обычных маленьких родинках, к которым все привыкли, а о родинках "на ножках" – акрохордонах.Акрохордон - это небольшое, мягкое, доброкачественное новообразование, которое чаще всего встречается у людей, которые страдают ожирением.Виды и диагностикаАкрохордоны еще называют сенильными папилломами, чаще всего они встречаются у взрослых людей. Их количество увеличивается к 45 годам, а после 70-и они есть у 70% населения. Они могут быть:маленькие бороздчатые папулы примерно 1-2 мм в ширину и высоту, расположенные чаще всего на шее и в подмышечной области;единичные или множественные нитевидные очаги примерно 2 мм в ширину и 5 мм в длину, которые могут возникать на любом участке тела;крупные опухолевидные, напоминающие мешочек, мягкие фибромы, встречающиеся обычно на нижней части туловища.Такая родинка может быть как цвета кожи, так и быть гиперпигментированной. Большинство акрохордонов имеют размер от 2 до 5 мм в диаметре, хотя иногда встречаются большие акрохордоны диаметром до 5 см. Наиболее частыми локализациями являются шея и подмышечные впадины, но может быть затронута любая складка кожи, включая пах.Причины возникновенияЭндокринные нарушения. Они часто появляются у беременных (высокий уровень эстрогенов и прогестерона), а также при акромегалии и при сахарном диабете.Поскольку акрохордоны чаще появляются с возрастом, то их связывают с процессом старения кожи.Раздражающие факторы. Как мы уже сказали, акрохордоны появляются в местах кожных складок, а это, в свою очередь, локализации трения (с одеждой, с кожей).С чем можно спутать?Бородавки.Себорейный кератоз.Предраковая фиброэпителиальная опухоль.Меланоцитарный невус.Нейрофибоматоз.Как лечить?Все зависит от размера акрохордона, но избавиться от него можно. Мелкие образования удаляются при помощи хирургических ножниц. Это процедуру можно делать как с анестезией, так и без нее. Крупные образования удаляются под местной анестезией. Если же размер акрохордона совсем маленький, что не позволяет ухватиться пинцетом или ножницами, то тогда процесс удаления проходит при помощи электродесикации.Отметим, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит! Если по косметическим соображениям или из-за дискомфорта вам хочется избавиться от акрохордона, то обязательно обратитесь к врачу. Процедура не займет много времени, зато вы избежите проблем.