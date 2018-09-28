Медики назвали полезные напитки, которые могут заменить кофе

Многие из нас не могут представить своей жизни без ароматного и бодрящего кофе. На сегодняшний день он является самым популярным напитком во всём мире.Ежегодно жители нашей планеты выпивают более 400 000 000 000 чашек кофе. Однако существуют и другие напитки, которые наполнят вас энергией и зарядом бодрости на весь день.Если по каким-то причинам вы решили отказаться от классического кофе и ищите ему альтернативу, читайте в нашей статье, чем его можно заменить!5 полезных напитков для бодрости1. Имбирный чайЭтот напиток не только мгновенно вас пробудит и наполнит энергией, но и улучшит пищеварение. Имбирный чай применяется для лечения расстройства желудка, устраняет вздутие живота и метеоризм. Однако обращаем ваше внимание, что имбирь несовместим с антикоагулянтными и антитромбоцитарными препаратами (разжижающими кровь), а также лекарствами для лечения диабета и повышения кровяного давления.2. Вода с лимономЛатте, капучино и другие кофейные напитки мгновенно дарят вам заряд энергии, однако спустя некоторое время, когда кофеин перестанет действовать, вы почувствуете вялость. Многие специалисты советуют выпивать по утрам воду с лимонной цедрой или соком. По их словам, этот напиток помогает взбодриться не хуже кофе.3. Йерба матеЭтот напиток представляет собой чай из сушёных листьев вечнозеленого кустарника под названием падуб парагвайский. Помимо кофеина, йерба мате содержит 24 витамина и минерала, 15 аминокислот и множество антиоксидантов.Вместе с тем этот чай не рекомендуется совмещать со следующими лекарствами и веществами:аденозин;хинолоновые антибиотики;циметидин;клозапин;дипиридамол;дисульфирам;эстрогены;флувоксамин;литий;лекарства от депрессии;антикоагулянтные и антитромбоцитарные препараты;никотин;пентобарбитал;фенилпропаноламин;рилузол;теофиллин;верапамил;противозачаточные препараты;флуконазол;антидиабетические препараты.4. ЦикорийЦикорий широко известен именно как заменитель кофе. Напиток на его основе обладает множеством полезных свойств: снижает уровень сахара в крови, способствует выведению из организма токсинов, укрепляет иммунитет, помогает бороться со стрессом и улучшает пищеварение.Однако обращаем ваше внимание, что цикорий лучше не употреблять людям, страдающим аллергией на амброзию и другие растения этого семейства. Кроме того, его следует с осторожностью пить при диабете и приёме сахароснижающих препаратов (в этих случаях нужно контролировать уровень глюкозы крови, чтобы он не упал ниже нормы), а также желчекаменной болезни. Если вам предстоит операция, рекомендуется перестать употреблять цикорий по крайней мере за 2 недели перед запланированной датой.5. Зелёные фреши и смузиПрохладный овощной или фруктовый смузи с утра - отличный способ взбодриться! К тому же вы можете экспериментировать со вкусами и комбинациями ингредиентов. Особенно полезными и питательными являются смузи из шпината, капусты, манго, черники и банана. Благодаря большому списку витаминов и ценных веществ эти напитки надолго зарядят вас энергией. Однако употреблять фреши и смузи рекомендуется не больше 300 мл в день.