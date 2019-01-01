Назван неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

Причины болезни Паркинсона пока плохо понимаются учеными.Нехватка физических нагрузок увеличивает риск развития болезни Паркинсона у мужчин, как установили ученые.Не уделяющие достаточного внимания физической активности представители сильного пола чаще сталкиваются с болезнью Паркинсона в какой-то период своей жизни, как показало системное исследование. Его выводы позволяют предположить, что даже умеренные физические нагрузки являются эффективным инструментом профилактики неизлечимого неврологического недуга.Напомним, что болезнь Паркинсона - это второе наиболее распространённое нейродегенеративное заболевание у пожилых людей после болезни Альцгеймера. Недуг характеризуется постепенной утратой мышечного контроля, часто сопровождаемой и когнитивным дефицитом.Точные причины болезни Паркинсона пока плохо понимаются учеными, но считается, что к ней приводит комбинация генетических и внешних факторов риска. За последние 20 лет сразу несколько крупных исследований сосредоточились на изучении факторов образа жизни вроде физических нагрузок в деле развития болезни Паркинсона. Известно, что физическая активность снижает опасность целого ряда недомоганий, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет, однако до последнего времени в распоряжении науки не было исчерпывающего объема информации о влиянии спорта на риск развития болезни Паркинсона.И вот в ходе нового системного метаанализа удалось собрать данные по ранее опубликованным исследованиям, которые показали четкую связь между физической активностью и болезнью Паркинсона. В целом ученые оценивали воздействие физических нагрузок на здоровье более полумиллиона человек, включая свыше 2 000 жертв болезни Паркинсона, в течение 12 лет. Связь между нагрузками и болезнью была подтверждена, а физическая активность снижала риска болезни Паркинсона на 29% по сравнению с теми, кто вообще не уделял внимания спорту.